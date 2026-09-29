Tin thế giới sáng 29-9: Cháy tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Nga, ít nhất 14 người thiệt mạng

(GLO)- Tổng thống Trump ra điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran; Syria và Mỹ ưu tiên thúc đẩy sáng kiến xóa trại tị nạn; Cháy tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Nga, ít nhất 14 người thiệt mạng;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-9.

Tổng thống Trump ra điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran

Một quan chức Mỹ hôm 28-9 cho biết, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và khôi phục quyền tiếp cận các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng, nhưng chỉ khi Tehran đạt được “tiến bộ cụ thể” trong vấn đề hạt nhân.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các bên trung gian đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo quan chức trên, Mỹ đang tiến hành “các cuộc thảo luận tích cực và mang tính xây dựng thông qua các bên trung gian”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ không có thỏa thuận nào được ký kết nếu các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran chưa được giải quyết.

Cuối tuần qua, ông Trump bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về việc mở lại Eo biển Hormuz, gọi đây là yêu cầu “không thể chấp nhận được”.

Sau đó, ông Trump nói rằng ông kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần này. Quan chức Mỹ cho biết Đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đang dẫn dắt các nỗ lực đàm phán của Washington.

Syria và Mỹ ưu tiên thúc đẩy sáng kiến xóa trại tị nạn

Ngày 28-9, Syria và Mỹ đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và chuyển từ đối thoại sang hợp tác thực chất, có tính thể chế, trong đó, sáng kiến “Syria không còn trại tị nạn” được xác định là một trong những ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết nội dung trên được trao đổi tại cuộc gặp ở Damascus giữa ông Qutaiba Kadish - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao và Kiều dân Syria - với phái đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ do ông Andrew Kent dẫn đầu.

Syria và Mỹ ưu tiên thúc đẩy sáng kiến xóa trại tị nạn. Ảnh: SANA

Sáng kiến này nhằm mục đích tạo điều kiện để người dân rời các trại tị nạn, tự nguyện trở về quê hương và từng bước ổn định cuộc sống, gắn với nhu cầu khôi phục nhà ở, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu tại những khu vực bị chiến tranh tàn phá.

Chính quyền Syria thời gian qua đã thúc đẩy chương trình đóng cửa các trại tị nạn dài hạn và tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế cho quá trình hồi hương, tái định cư và tái thiết.

Việc sáng kiến “Syria không còn trại tị nạn” được đưa vào chương trình làm việc với phái đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy vấn đề phục hồi và ổn định xã hội đang trở thành một nội dung trong tiến trình cải thiện quan hệ giữa Damascus và Washington.

Nga: Cháy tại nhà máy sản xuất pháo hoa, ít nhất 14 người thiệt mạng

Truyền thông nhà nước Nga dẫn thông tin từ các cơ quan cứu hộ xác nhận ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Yaroslavl, miền Trung nước Nga, ngày 28-9 (giờ địa phương).

Hiện trường vụ cháy nhà máy pháo hoa ở Yaroslavl, Nga. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga cho biết “số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Yaroslavl đã tăng lên 14, và 1 người khác bị thương”. Sự cố xảy ra tại làng Kubrinsk, cách thủ đô Moskva khoảng 100 km về phía Bắc.

Vụ hỏa hoạn khiến 2 tòa nhà tại khu sản xuất pháo hoa bốc cháy. Hơn 100 nhân viên và 40 thiết bị đã được huy động để dập tắt đám cháy. Tình hình hiện đã nằm trong tầm kiểm soát.

Cơ quan công tố tỉnh Yaroslavl đã quyết định mở cuộc điều tra về việc vi phạm quy định an toàn công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất nguy hiểm.

Bangkok, Thái Lan triển khai bản đồ ngập trực tuyến và drone giải cứu

Trước tình hình khẩn cấp do mưa lũ lịch sử, Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) cùng Chính phủ Thái Lan đã đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó, kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài.

Ứng dụng giao thông theo dõi các điểm ngập theo thời gian thực. Ảnh: BMA Traffic

Trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ thoát nước, BMA phối hợp Bộ Nông nghiệp và Hải quân Thái Lan lắp đặt máy đẩy nước chuyên dụng, vận hành tối đa các trạm bơm. Dự kiến mực nước tại các sông chính sẽ giảm trong 2-3 ngày tới, trong khi tình trạng ngập tại các khu dân cư bị tràn đê bao sẽ được xử lý bằng máy bơm di động trong vòng một tuần.

Ở những khu vực ngập sâu, công nghệ cứu hộ phát huy vai trò chủ lực. Lực lượng chức năng triển khai đội hình drone chuyên dụng có tải trọng lớn, có khả năng mang tới 80 kg hàng hóa để đưa thực phẩm, nước uống đến tận từng hộ dân.

BMA cũng đồng bộ hóa mạng lưới giám sát lũ với hệ thống “Mắt thần” CCTV và bản đồ ngập trực tuyến giúp người dân có thể theo dõi mực nước, tình hình giao thông qua cổng dữ liệu của BMA theo thời gian thực.