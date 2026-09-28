Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Anh bắt 5 người liên quan nghi án khủng bố căn cứ không quân RAF Fairford

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, Reuters, AP)

(GLO)- Ngày 27-9, cảnh sát Anh bắt giữ 5 người đàn ông gần căn cứ không quân RAF Fairford ở Gloucestershire, với cáo buộc liên quan đến chất nổ và hành vi khủng bố.

Theo Cảnh sát chống khủng bố Anh, khoảng 0 giờ 45 ngày 27-9, cảnh sát nhận tin báo về 3 phương tiện khả nghi đang di chuyển về phía RAF Fairford. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 5 người tại khu vực Whelford, gần căn cứ này.

anh-bat-5-nguoi-gan-can-cu-khong-quan-raf-fairford-dieu-tra-nghi-an-khung-bo.png
Ảnh minh họa: Sputniknews/TTXVN

Những người này ban đầu bị bắt với cáo buộc vi phạm đạo luật chất nổ, để tiếp tục điều tra cáo buộc chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố.

Cơ quan chức năng cũng thiết lập vành đai an ninh dài 400 m xung quanh các phương tiện để lực lượng xử lý bom mìn của quân đội kiểm tra.

Khoảng 85 hộ dân trong khu vực được yêu cầu sơ tán tạm thời. Một trung tâm giải trí gần đó được mở làm nơi tiếp nhận những người không thể đến ở nhờ người thân hoặc bạn bè.

RAF Fairford là căn cứ thuộc Anh nhưng được Không quân Mỹ sử dụng. Chính phủ Anh đã cho phép Mỹ sử dụng các máy bay ném bom tại căn cứ này để tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở tên lửa của Iran. Điều này khiến an ninh tại khu vực được tăng cường trong thời gian gần đây.

Hiện, cảnh sát chưa công bố kết luận về động cơ hoặc danh tính của những người bị bắt, đồng thời cũng kêu gọi người dân không suy đoán khi cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Anh ban hành luật chống khủng bố mới

Anh ban hành luật chống khủng bố mới

Hôm nay (13.5), trong tuyên bố về chính sách đầu tiên của mình kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi tuần trước, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ công bố nhiều bộ luật mới nhằm chống "tư tưởng Hồi giáo độc hại".

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới sáng 27-9: Tổng thống Trump 'dội gáo nước lạnh' vào đề xuất của Iran về mở lại Hormuz

Tin thế giới sáng 27-9: Tổng thống Trump 'dội gáo nước lạnh' vào đề xuất của Iran về mở lại Hormuz

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Trump 'dội gáo nước lạnh' vào đề xuất của Iran về mở lại Hormuz; Tổng thống Ukraine tiết lộ Nga sẽ chi 12 tỷ USD cho UAV trong năm tới; Saudi Arabia bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Houthi... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-9. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "rất hiệu quả". Ảnh: AP

Tin thế giới sáng 26-9: Tổng thống Trump đánh giá về cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Trump đánh giá về cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine; Quân đội các nước Liên minh Mecca công bố quyết định bảo vệ Saudi Arabia... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-9.

Tin thế giới tối 24-9: Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran

Tin thế giới tối 24-9: Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran

Thế giới

(GLO)- Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran; Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran; Mỹ cân nhắc tạm cấm xuất khẩu dầu diesel; Lần đầu phát hiện tác nhân AI tự ý truy cập hệ thống chính phủ Australia là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Nỗ lực giữ ổn định giữa cạnh tranh chiến lược

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Nỗ lực giữ ổn định giữa cạnh tranh chiến lược

Thế giới

(GLO)- Ngày 24-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ, hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong chuyến thăm Mỹ kéo dài từ ngày 23-25/9. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước duy trì đối thoại và có những bước tiến nhằm ổn định quan hệ, nhưng vẫn tồn tại nhiều bất đồng.

Tin thế giới tối 22-9: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy đóng băng hạt nhân Triều Tiên

Tin thế giới tối 22-9: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy đóng băng hạt nhân Triều Tiên

Thế giới

(GLO)- Bản tin Thế giới tối 22-9 có những diễn biến đáng chú ý: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy việc Triều Tiên đóng băng hạt nhân; Anh hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi; phát hiện rò rỉ phóng xạ dưới đáy Đại Tây Dương và Ukraine nêu điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga.

Hai tướng cấp cao Trung Quốc cùng bị khai trừ: Vì sao vụ việc gây chú ý?

Hai tướng cấp cao Trung Quốc cùng bị khai trừ: Vì sao vụ việc gây chú ý?

Thế giới

(GLO)- Ngày 21-9, Trung Quốc quyết định khai trừ Đảng và tước quân tịch đối với hai tướng cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, sau 1 cuộc điều tra kéo dài từ đầu năm. Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt vì cả hai từng giữ những vị trí đặc biệt quan trọng trong quân đội Trung Quốc.

null