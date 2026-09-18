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Bệnh viện Quân y 211 thông báo tuyển dụng bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

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(GLO)- Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34) thông báo tuyển dụng 1 bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh làm việc tại bệnh viện.

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- Vị trí tuyển dụng: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

- Số lượng: 1 bác sĩ

- Yêu cầu chuyên môn trình độ: Đại học, CKI, CKII...

- Địa điểm làm việc: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 211 (số 410 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai).

Chế độ, quyền lợi:

- Lương theo văn bằng đào tạo và vị trí tuyển dụng.

- Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề: hưởng nguyên lương theo thỏa thuận.

- Bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề: hưởng 80% mức lương chính thỏa thuận và được tạo điều kiện thực hành, hoàn thiện thủ tục cấp chứng chỉ theo quy định.

- Hỗ trợ nơi ở tại khu nội trú của bệnh viện.

- Hưởng phụ cấp nghề nghiệp và các chế độ khác theo quy định.

Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển

- Sơ yếu lý lịch

- Giấy chứng nhận sức khỏe

- Bản sao công chứng CCCD, giấy khai sinh, văn bằng, chứng chỉ và chứng chỉ hành nghề (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21 đến hết 30-9.

Nơi nhận: Tầng 2 (Phòng làm việc Quân lực) - Tòa nhà Sở Chỉ huy, Bệnh viện Quân y 211.

Số điện thoại liên hệ: 0979.006.664

Lưu ý: Bệnh viện không hoàn trả hồ sơ dự tuyển của ứng viên.

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