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Xe tải va chạm xe máy đi cùng chiều, người đàn ông tử vong

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đàn ông đi xe máy tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 14-9 trên quốc lộ 14C đoạn thuộc làng Nú, xã Ia Nan.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến ông H. tử vong. Ảnh: Văn Toàn

Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Lục (SN 1972, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải BKS 47H-009.xx lưu thông trên quốc lộ 14C theo hướng từ UBND xã Ia Nan đi quốc lộ 19.

Khi đến đoạn đường thuộc làng Nú đã va chạm với xe máy BKS 98M1-24xx do ông R.C.H. (SN 1967, trú tại làng Tung, xã Ia Nan) điều khiển cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã phối hợp cùng Công an xã Ia Nan xác minh, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ 2 phương tiện đồng thời làm việc với những người liên quan, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ.

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