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13 năm tù cho 2 kẻ tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã tuyên phạt 2 bị cáo cùng trú tại xã Ia Grai tổng mức án 13 năm tù về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 2003) lãnh án 7 năm tù và Nguyễn Văn Đại (SN 1993, cùng trú tại xã Ia Grai) lãnh án 6 năm tù về 2 tội danh trên.

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Hiếu và Đại bị tuyên phạt 13 năm tù về 2 tội danh. Ảnh: ĐVCC

Quá trình điều tra xác định: Ngày 13-5-2026, 2 đối tượng trên đã chuẩn bị ma túy, công cụ rồi cùng nhau để sử dụng tại nhà rẫy thuộc làng Mèo, xã Ia Grai. Khoảng 1 giờ ngày 14-5, Công an xã Ia Grai ập vào kiểm tra, bắt quả tang cả 2 đang sử dụng ma túy tại phòng bếp.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ Hiếu tàng trữ hơn 2 gam ma túy đá còn Đại tàng trữ gần 0,4 gam ma túy heroin.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 255 Bộ Luật hình sự và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ Luật hình sự.

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