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Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai thi hành xong hơn 15.000 việc trong 9 tháng

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 30-9, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Theo thông tin tại hội nghị, trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã giải quyết hơn 32.000 việc, thi hành xong hơn 15.000 việc, đạt hơn 66%. Về tiền, đã thi hành xong khoảng 1.900 tỷ đồng, đạt gần 44%.

Công tác ra quyết định thi hành án được thực hiện đúng thời hạn. Toàn ngành đã ban hành hơn 15.200 quyết định trên phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án, không có bản án, quyết định của Tòa án đã chuyển giao nhưng chưa ra quyết định thi hành án.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.L

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án. Đáng chú ý, số việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn, nhất là các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, án tín dụng, ngân hàng, tham nhũng, kinh tế và án có điều kiện thi hành trên một năm. Một số vụ việc phức tạp còn chậm do liên quan nhiều cơ quan, đơn vị, việc phối hợp xử lý chưa đồng bộ. Công tác cập nhật, đối soát dữ liệu giữa nền tảng số với hồ sơ nghiệp vụ và phần mềm kế toán ở một số nơi còn chưa thống nhất.

Hội nghị cũng tập trung làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong từng khâu, từ xác minh điều kiện thi hành án, xử lý tài sản đến phối hợp với các cơ quan liên quan. Qua đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ từng nhóm vụ việc, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài và có giá trị phải thi hành lớn.

Trong 3 tháng cuối năm, Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, phân loại, xây dựng giải pháp cụ thể đối với từng vụ việc có điều kiện thi hành, ưu tiên án tham nhũng, kinh tế, tín dụng, ngân hàng, án có điều kiện thi hành trên một năm và các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa hồ sơ, hoàn thành Chiến dịch 100 ngày chuẩn hóa, đối soát, làm sạch dữ liệu thi hành án dân sự.

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