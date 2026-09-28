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Gia Lai: Xử lý 626 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng quản lý thị trường của tỉnh đã kiểm tra 1.381 vụ, xử lý vi phạm hành chính 626 vụ và 2 vụ chuyển cơ quan chức năng xử lý hình sự. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 10,26 tỷ đồng.

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Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra mặt hàng phân bón. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 6,1 tỷ đồng; tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 2,5 tỷ đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu hơn 1,58 tỷ đồng. Cùng với xử phạt, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp xử lý đối với hàng hóa vi phạm. Trị giá hàng hóa tịch thu hơn 1 tỷ đồng; trị giá hàng hóa áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hơn 6,35 tỷ đồng.

Các vi phạm chủ yếu là buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; với các mặt hàng như thực phẩm, mỹ phẩm, hàng thời trang, thuốc lá, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng, khí dầu mỏ hóa lỏng, vàng…

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Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường sẽ kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh: Vũ Thảo

Kết quả trên cho thấy công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên, có trọng tâm, góp phần kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và giữ môi trường lưu thông hàng hóa lành mạnh trên địa bàn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vi phạm vẫn tiềm ẩn và có chiều hướng phức tạp, nhất là ở những nhóm hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng như phân bón, thực phẩm, mỹ phẩm. Đáng lưu ý, phương thức và thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, linh hoạt; trong đó môi trường thương mại điện tử đang trở thành một không gian mới để các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc diễn biến khó kiểm soát hơn.

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