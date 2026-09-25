Mâu thuẫn với vợ, nam thanh niên tấn công cả gia đình nhà vợ khiến 2 người tử vong

(GLO)- Do mâu thuẫn với vợ, Lê Minh Luân cầm hung khí đến phòng trọ của gia đình nhà vợ ở xã Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) tấn công 4 người, khiến vợ và chị vợ tử vong, cha vợ cùng cháu vợ bị thương.

Ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang lấy lời khai Lê Minh Luân (SN 2000, quê Cà Mau, tạm trú tại xã Củ Chi) để điều tra vụ án xảy ra tại 1 phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu giờ chiều 24-9, Luân mang hung khí đến phòng trọ nơi gia đình nhà vợ đang ở để tìm vợ. Thời điểm này, trong phòng có ông T.V.N (SN 1963, cha vợ của Luân), chị T.K.T (SN 1996, chị ruột của vợ Luân), chị T.N.D (SN 2000, vợ Luân) và cháu H.H.T (SN 2008, con chị T).

Người dân tập trung trước dãy trọ - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Minh Hòa/TTO

Theo cơ quan chức năng, Luân đã dùng hung khí tấn công cả 4 người. Chị T.K.T tử vong tại chỗ. Ông N, chị D. và cháu H.T bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, chị D. tử vong do vết thương nặng. Hai người còn lại là ông N. và cháu H.T. được điều trị tại bệnh viện, hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Qua xác minh ban đầu, vợ chồng Luân đến thuê trọ tại khu vực đường Hồ Văn Tắng khoảng 1 năm trước để làm ăn. Luân làm thợ sửa xe, còn vợ làm công nhân may. Gia đình nhà vợ cũng thuê phòng trọ gần nơi 2 vợ chồng sinh sống.

Thời gian gần đây, Luân và vợ phát sinh mâu thuẫn. Chị D. chuyển sang ở cùng chị gái tại phòng trọ cách nơi ở của Luân vài mét.

Sau khi gây án, Luân rời khỏi hiện trường và di chuyển về hướng Tây Ninh. Ngay sau đó, Công an xã Củ Chi cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hồ Chí Minh) và các đơn vị liên quan truy tìm, bắt giữ nghi phạm cách hiện trường khoảng 60 km.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.