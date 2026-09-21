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Xử phạt tài xế xe khách Tuấn Anh vượt ẩu trên đèo An Khê

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã xử phạt tài xế xe khách Tuấn Anh chạy tuyến Pleiku - Quy Nhơn có hành vi vượt ẩu trên đèo An Khê.

Trước đó, Phòng CSGT nhận được video phản ánh của người dân về việc xe khách Tuấn Anh BKS 81G-000.xx vượt xe khác trên đèo An Khê ở đoạn đường có vạch liền màu vàng.

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Xe khách Tuấn Anh đã vượt xe khác ở đoạn đường có vạch liền màu vàng. Ảnh chụp màn hình

Lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 xác minh, xử lý và mời tài xế điều khiển chiếc xe trên là anh N.H.T (SN 1984, trú tại phường Hội Phú) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh T. thừa nhận: Vào khoảng 11 giờ 54 phút ngày 19-9, khi đi trên đèo An Khê đã vượt 1 xe ô tô khác và đi không đúng làn đường quy định.

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Anh T. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Ảnh: ĐVCC

Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt tài xế T. về hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định với mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

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