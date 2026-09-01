Xử phạt tài xế xe khách Việt Tân Phát vượt ẩu trên đèo Mang Yang

(GLO)- Ngày 1-9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe khách Việt Tân Phát về hành vi vượt ẩu trên đèo Mang Yang.

Trước đó, chiều 31-8, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát mang biển kiểm soát 50E-455.xx vượt ẩu trên quốc lộ 19 qua đèo Mang Yang.

Xe khách Việt Tân Phát vượt ẩu trên đèo Mang Yang. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung clip, thời điểm này xe khách đang di chuyển ngược đèo với đoạn đường khá dốc và cong, có vạch vàng nét liền, trên đường đang có đông phương tiện lưu thông, hoàn toàn không đủ điều kiện để vượt xe.

Hành vi chạy ẩu của tài xế dẫn đến tình huống suýt gây va chạm với một xe khách chạy cùng chiều, khiến những người chứng kiến hoảng sợ và gây nhiều bất bình, ý kiến lên án trên mạng xã hội.

Tài xế Đỗ Thành T. thừa nhận hành vi vi phạm. Ảnh: T.A

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương xác minh, làm việc với tài xế ô tô khách nói trên.

Tại buổi làm việc, đơn vị xác định tài xế Đỗ Thành T. (SN 1981, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) đã điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát 50E-455.xx thực hiện hành vi vi phạm vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 30-8, tại Km 110, quốc lộ 19, thuộc địa phận đèo Mang Yang qua xã Đak Pơ.

Xe khách của nhà xe Việt Tân Phát vượt ẩu trên đèo Mang Yang. Clip: Mạng xã hội

Đội CSGT đường bộ số 3 lập biên bản đối với tài xế này về lỗi vi phạm vượt xe trong trường hợp không được vượt, quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính Phủ. Với lỗi này, tài xế bị phạt mức từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.