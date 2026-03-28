Vượt ẩu trên quốc lộ 1, tài xế 2 xe khách Gia Lai bị Công an Đắk Lắk xử lý

(GLO)- Ngày 28-3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết lực lượng chức năng vừa xác minh, xử lý tài xế 2 xe khách giường nằm biển số Gia Lai về hành vi vượt ẩu trên quốc lộ 1, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân.

Theo đó, thời gian qua Cục CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng xe khách có hành vi vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn Đắk Lắk.

Xe khách Nhật Trinh vượt ẩu phía bên phải trên quốc lộ 1 qua khu vực Tuy Hòa. Ảnh chụp màn hình

Đơn vị đã chuyển nội dung, hình ảnh các trường hợp vi phạm để lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, xử lý. Mới đây, Trạm CSGT Tuy An (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã làm rõ, xử lý 2 trường hợp vi phạm.

Trường hợp thứ nhất là tài xế V.X.Đ. (SN 1982, trú phường Bồng Sơn), có hành vi vi phạm khi điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 77F-000.7x của nhà xe Cuộc Huê (phường Bồng Sơn).

Cụ thể, ông Đ. đã có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép, diễn ra lúc 21 giờ 34 phút ngày 5-2 trên quốc lộ 1 qua khu vực Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Với lỗi này ông Đ. bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hành vi vượt ẩu của 2 tài xế bị người dân phản ánh. Clip: Cục Cảnh sát giao thông

Trường hợp thứ hai là ông N.A.P. (SN 1987, trú xã Phù Mỹ), tài xế của nhà xe Nhật Trinh (xã An Lương). Lúc 8 giờ 59 phút ngày 23-2, ông P. điều khiển xe khách biển kiểm soát 77F-003.1x di chuyển trên quốc lộ 1 qua khu vực Tuy Hòa đã vi phạm 2 lỗi là vượt bên phải trong trường hợp không được phép và dừng xe tại nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”. Với vi phạm này ông P. bị xử phạt 5,7 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh xử phạt, lực lượng CSGT cũng nhắc nhở, yêu cầu các tài xế chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giao thông, đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.