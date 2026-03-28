Vượt ẩu trên quốc lộ 1, tài xế 2 xe khách Gia Lai bị Công an Đắk Lắk xử lý

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 28-3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết lực lượng chức năng vừa xác minh, xử lý tài xế 2 xe khách giường nằm biển số Gia Lai về hành vi vượt ẩu trên quốc lộ 1, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân.

Theo đó, thời gian qua Cục CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng xe khách có hành vi vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn Đắk Lắk.

Xe khách Nhật Trinh vượt ẩu phía bên phải trên quốc lộ 1 qua khu vực Tuy Hòa. Ảnh chụp màn hình

Đơn vị đã chuyển nội dung, hình ảnh các trường hợp vi phạm để lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, xử lý. Mới đây, Trạm CSGT Tuy An (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã làm rõ, xử lý 2 trường hợp vi phạm.

Trường hợp thứ nhất là tài xế V.X.Đ. (SN 1982, trú phường Bồng Sơn), có hành vi vi phạm khi điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 77F-000.7x của nhà xe Cuộc Huê (phường Bồng Sơn).

Cụ thể, ông Đ. đã có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép, diễn ra lúc 21 giờ 34 phút ngày 5-2 trên quốc lộ 1 qua khu vực Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Với lỗi này ông Đ. bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hành vi vượt ẩu của 2 tài xế bị người dân phản ánh. Clip: Cục Cảnh sát giao thông

Trường hợp thứ hai là ông N.A.P. (SN 1987, trú xã Phù Mỹ), tài xế của nhà xe Nhật Trinh (xã An Lương). Lúc 8 giờ 59 phút ngày 23-2, ông P. điều khiển xe khách biển kiểm soát 77F-003.1x di chuyển trên quốc lộ 1 qua khu vực Tuy Hòa đã vi phạm 2 lỗi là vượt bên phải trong trường hợp không được phép và dừng xe tại nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”. Với vi phạm này ông P. bị xử phạt 5,7 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh xử phạt, lực lượng CSGT cũng nhắc nhở, yêu cầu các tài xế chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giao thông, đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 1D

(GLO)- Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) lập biên bản vi phạm đối với tài xế Lê Huỳnh Chương (SN 1986, ở phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) - người đã có hành vi vượt xe trái luật trên quốc lộ 1D vào chiều 3-9, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Thực nghiệm hiện trường hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Gào.

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

