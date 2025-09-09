Danh mục
Xử phạt tài xế xe giường nằm Chín Nghĩa vượt ẩu trên đèo An Khê

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã làm việc, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Bùi Quang Minh (SN 1984, trú tỉnh Đắk Lắk) - người có hành vi vượt xe trái luật trên đèo An Khê vào trưa 1-9, gây bức xúc trong dư luận.

Qua làm việc, tài xế Minh đã thừa nhận vào lúc 11 giờ 31 phút ngày 1-9, khi điều khiển ô tô khách giường nằm biển số 76B-013.34 trên Quốc lộ 19 qua đèo An Khê đã vượt xe trái quy định. Sau khi được nhắc nhở, phân tích mức độ nguy hiểm của hành vi, tài xế nhận thức được vấn đề và tự nguyện viết đơn cam kết không tái phạm.

9.jpg
Tài xế Bùi Quang Minh làm việc với cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông. Ảnh: ĐVCC

Với lỗi vi phạm vượt xe trong những trường hợp không được vượt, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng.

Ngoài chịu mức phạt nói trên, tài xế cũng đã bị Công ty TNHH Chín Nghĩa (trụ sở ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) kỷ luật với hình thức đình chỉ công việc.

Trước đó, vào sáng 3-9, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận clip, thông tin phản ánh từ anh Lê Bảo T. (ở phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh) về việc vào trưa 1-9, tại đoạn Quốc lộ 19 qua đèo An Khê, xe khách giường nằm của nhà xe Chín Nghĩa mang biển số 76B-013.34 đã vượt xe trái quy định.

Hành vi vượt ẩu này suýt dẫn tới va chạm với 1 xe tải chạy cùng chiều và 1 ô tô bán tải chạy ngược chiều. Đoạn clip sau khi được báo chí, mạng xã hội đăng tải đã gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Việc Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương xác minh để xử lý hành vi vi phạm nói trên đã nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ người dân. Nhiều bạn đọc chia sẻ, thời gian qua tình trạng tài xế xe khách chạy ẩu diễn ra thường xuyên, gây bất an cho hành khách và cộng đồng. Việc xử lý nghiêm các vi phạm sẽ góp phần ngăn chặn, chấn chỉnh tình trạng trên.

