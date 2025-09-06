Danh mục
Vụ xe khách Chín Nghĩa vượt ẩu trên đèo An Khê: Tài xế bị đình chỉ công việc, phải tự bỏ tiền túi nộp phạt

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chiều 6-9, đại diện Công ty TNHH Chín Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã đình chỉ công việc đối với tài xế Bùi Quang Minh - người điều khiển xe khách biển số 76B-013.34 có hành vi vượt ẩu trên đèo An Khê, gây bức xúc dư luận.

“Ngoài đình chỉ công việc, tài xế sẽ phải tự bỏ tiền ra đóng phạt đối với lỗi vi phạm vượt xe trong những trường hợp không được vượt, quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, mức phạt khoảng 5 triệu đồng. Ban lãnh đạo công ty không dung túng cho những hành vi như vậy, đây là bài học cho đội ngũ lái xe của công ty nói riêng và anh em tài xế nói chung” - ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Giám đốc Công ty TNHH Chín Nghĩa, nói.

Hình ảnh xe khách giường nằm của nhà xe Chín Nghĩa vượt ẩu trên đèo An Khê. Ảnh: Chụp từ clip

Theo đại diện nhà xe, sau khi Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đăng tải bài viết "Xác minh vụ ô tô giường nằm bị tố vượt ẩu trên đèo An Khê", sáng ngày 4-9, đơn vị đã làm việc với tài xế điều khiển phương tiện là ông Bùi Quang Minh. Qua làm việc, tài xế đã thừa nhận lỗi vi phạm và chịu mức kỷ luật công ty đưa ra.

Nhà xe này thừa nhận hành vi của tài xế Minh đã gây bức xúc trong dư luận, gây nguy hiểm giao thông, đồng thời gửi lời xin lỗi đến cộng đồng, khách hàng và chủ nhân đoạn clip ghi lại hành vi vượt ẩu của tài xế. Bên cạnh đó, nhà xe cam kết tăng cường giám sát đội ngũ tài xế, xử lý nghiêm các trường hợp tài xế vi phạm.

Trước đó, vào sáng 3-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận thông tin phản ánh từ một công dân với nội dung: Vào lúc 11 giờ 31 phút ngày 1-9, tại đoạn Quốc lộ 19 qua đèo An Khê, xe khách giường nằm của nhà xe Chín Nghĩa mang biển số 76B-013.34 đã vượt xe trái quy định, suýt dẫn tới va chạm với 1 xe tải chạy cùng chiều và 1 ô tô chạy ngược chiều. Tình huống vô cùng nguy hiểm này đã được camera hành trình của ô tô ghi lại.

Tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông xác định xe khách trên có dấu hiệu vi phạm vượt xe trong những trường hợp không được vượt, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Do đó đơn vị đã gửi thông báo đề nghị chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện đến trụ sở để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Về vấn đề xử lý hành vi vi phạm, nhà xe Chín Nghĩa cho biết đã nhận được thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai và sẽ liên hệ làm việc theo quy định.

