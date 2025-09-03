Xác minh vụ ô tô giường nằm bị tố vượt ẩu trên đèo An Khê

(GLO)- Chiều 3-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã gửi thông báo đến Công ty TNHH Chín Nghĩa (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) liên quan đến việc xe giường nằm của doanh nghiệp này có dấu hiệu vi phạm giao thông khi vượt ẩu trên đèo An Khê, khiến người đi đường bức xúc.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 3-9, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin phản ánh từ một công dân với nội dung: Vào lúc 11 giờ 31 phút ngày 1-9, tại đoạn Quốc lộ 19 qua đèo An Khê, xe khách giường nằm của nhà xe Chín Nghĩa mang biển số 76B-013.34 đã vượt xe trái quy định. Hành vi vượt ẩu vô cùng nguy hiểm này đã được camera hành trình của một ô tô di chuyển ngược chiều ghi lại.

Ô tô khách giường nằm của nhà xe Chín Nghĩa có dấu hiệu vượt xe trái luật trên đèo An Khê, suýt gây va chạm với 2 phương tiện khác vào trưa 1-9. Ảnh: Chụp từ clip

Tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông xác định xe khách trên có dấu hiệu vi phạm vượt xe trong những trường hợp không được vượt, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Do đó đơn vị đề nghị chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện đến trụ sở để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Sự việc được camera hành trình của một ô tô ghi lại. Clip: ĐVCC

Cũng trong chiều ngày 3-9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông) cũng đã làm việc, lập biên bản đối với chủ và tài xế ô tô biển số 81C-237.40 vì hành vi chở hàng cồng kềnh, gây nguy hiểm giao thông.

Qua làm việc, tài xế N.T.P. (SN 1993, ở xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) thừa nhận trong quá trình vận chuyển tôn trên tỉnh lộ 669, thuộc địa phận xã Kông Bơ La, đã chất hàng vượt quá chiều dài xe.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, thời gian qua đơn vị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh”.

Qua phong trào, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến khích người dân phát huy tinh thần tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm qua số điện thoại của Phòng Cảnh sát giao thông: 02563.822.863, 0705.118.181; qua hộp thư điện tử: xulyviphamgiaothong77@gmail.com; qua tài khoản Zalo OA “Phòng Cảnh sát giao thông Gia Lai” hoặc trang Facebook “ATGT Gia Lai”.

“Phong trào ngày càng lan tỏa, được nhiều người dân hưởng ứng. Qua đó, đơn vị thường xuyên tiếp nhận các phản ánh vi phạm, bất cập trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông. Đối với các vấn đề thuộc phạm vi giải quyết, Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật để kịp thời răn đe, chấn chỉnh. Đối với vấn đề ngoài thẩm quyền, đơn vị kiến nghị đến cơ quan thẩm quyền xem xét, có biện pháp khắc phục”, thượng tá Lê Hồng Phương chia sẻ.