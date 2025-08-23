Tài xế bị phạt vì dừng xe bắt khách giữa đường phố Quy Nhơn

(GLO)- Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế của nhà xe T.Q.D. (ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) về hành vi dừng xe đón khách ngay giữa đường phố, khiến người dân bức xúc.

Trước đó, vào chiều 21-8, Phòng Cảnh sát giao thông nhận được thông tin phản ánh của người dân kèm clip ghi lại sự việc ô tô khách biển kiểm soát 43H-178.27 của nhà xe T.Q.D. dừng giữa đường đón khách.

Cụ thể, sự việc diễn ra vào 15 giờ 46 phút ngày 21-8. Thời điểm đó, xe khách nói trên di chuyển trên đường Tây Sơn theo hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn trước căn nhà số 232 Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam) thì giảm tốc độ. Khi xe vẫn còn đang lăn bánh, cửa lên xuống của xe đã được mở và phụ xe bước xuống đường để đón một nữ hành khách lên xe.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 làm việc với tài xế N.Đ.L. (bìa trái) và phụ xe của nhà xe T.Q.D. Ảnh: ĐVCC

Việc dừng xe đón khách ngay giữa đường khiến một số người chứng kiến bức xúc bởi dễ dẫn đến tai nạn giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh và ngay chính phương tiện này cùng những người liên quan.

Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát Giao thông xác minh thông tin và làm việc với ông N.Đ.L. (SN 1981, ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai), tài xế thực hiện hành vi nói trên.

Qua làm việc, ông L. thừa nhận trong quá trình điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 43H-178.27 đã có hành vi vi phạm. Cụ thể là không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy và đón, trả hành khách không đúng nơi quy định. Tài xế này cũng ý thức được các nguy cơ có thể xảy ra và cam kết không tái phạm.

Dừng xe giữa đường để đón khách. Clip: Người dân cung cấp

Phòng Cảnh sát Giao thông tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế. Với 2 lỗi vi phạm nói trên, ông L. sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, tổng mức phạt 2 hành vi là 2,2 triệu đồng.

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, khi tiếp nhận các phản ánh của người dân, đơn vị khẩn trương xác minh và xử lý theo đúng quy định. Đồng thời khuyến khích người dân cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Người dân có thể phản ánh, cung cấp thông tin vi phạm qua số điện thoại của Phòng Cảnh sát Giao thông: 02563.822.863, 0705.118.181; qua hộp thư điện tử: xulyviphamgiaothong77@gmail.com; qua tài khoản Zalo OA “Phòng Cảnh sát giao thông Gia Lai” hoặc trang Facebook “ATGT Gia Lai”.