30 doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông

NHẬT LINH
(GLO)- Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho 30 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách trên địa bàn.

Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát giao thông đã thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian qua, phân tích các vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các vi phạm thường gặp như: quá tải trọng, quá khổ giới hạn, hoán cải phương tiện; cơi nới thành thùng xe, chở quá số người; vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, sử dụng giấy tờ giả hoặc không hợp lệ…

Lực lượng chức năng còn thông tin, trao đổi về giải pháp khắc phục các lỗi vi phạm thường gặp; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn... Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp phải tăng cường quản lý đội ngũ lái xe, nhân viên; đồng hành cùng lực lượng Công an đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải nói riêng.

z6919525463017-5b8a42fc3c64c66011a960bdf66db54b.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.L

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách và các lái xe đã ký cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông.

z6919525438987-348ed525a6167556cd30b1c754cfac22.jpg
Đại diện các DN kinh doanh vận tải ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: N.L

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, từ ngày 15-12-2024 đến 31-7-2025, toàn tỉnh xảy ra 452 vụ tai nạn giao thông, làm chết 341 người, bị thương 277 người; so với cùng kỳ năm 2024, giảm 28,03% số vụ, tăng 7,91% người chết và giảm 40,94% người bị thương.

