Vụ tấn công CSGT sau khi xảy ra tai nạn: Đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Giết người”

NHẬT LINH
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Đức (SN 1993, trú tại phường Quy Nhơn Nam) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 14-8, tổ tuần tra Cảnh sát Giao thông khu vực 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) do Trung tá Đào Văn Đông làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại ngã năm đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam) thì nhận tin báo về vụ va chạm giao thông trên tuyến QL1D. Khi đến hiện trường, lực lượng Công an chỉ thấy một chiếc xe máy bị đổ giữa đường, người điều khiển đã rời khỏi hiện trường.

z6908915985577-8029369998c99c10ad5cb2e0bad2dd3c.jpg
Đối tượng Đức tại cơ quan CA. Ảnh: ĐVCC

Qua xác minh, tổ công tác phát hiện Đức đã đưa xe máy vào khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn để giấu, sau đó bỏ đi. Khoảng 5 phút sau, tại ngã ba Hoàng Văn Thụ - quốc lộ 1D, Trung tá Đông tiếp cận và mời Đức làm việc. Bất ngờ, đối tượng có hành vi chống đối, tấn công Cảnh sát giao thông và đạp ngã mô tô đặc chủng.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ trong tổ cùng lực lượng Phòng Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đang ở gần đó, Đức nhanh chóng bị khống chế và đưa về Công an phường Quy Nhơn Nam.

Camera hiện trường đã ghi lại một phần diễn biến vụ việc đối tượng Đức tấn công CSGT. Clip ĐVCC

Được biết, Ngô Văn Đức vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Giết người”.

