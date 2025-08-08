Phạt nguội vi phạm giao thông gắn với giáo dục ý thức chấp hành pháp luật

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt vi phạm qua hình ảnh, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn đẩy mạnh giáo dục cá biệt đối với những trường hợp tái phạm, vi phạm nghiêm trọng.

Một ngày giữa tháng 7-2025, ông T.V.D. (SN 1969, trú tại phường Quy Nhơn) đến Phòng CSGT để làm việc theo thông báo vi phạm giao thông. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, hệ thống camera giám sát của lực lượng CSGT ghi nhận xe tải mang biển số 77G - 000.xx của ông D. đã 5 lần vi phạm tốc độ.

Ông T.V.D. (ở phường Quy Nhơn) được cán bộ Phòng CSGT phân tích hành vi, chỉ rõ các nguy cơ của việc thường xuyên phạm lỗi tốc độ. Ảnh: N.C

Ông D. hành nghề lái xe tải nhiều năm nay. Hằng ngày, ông chở hải sản thuê từ Bến xe Quy Nhơn đến các chợ tại xã Tuy Phước Đông. Gần đây, do áp lực về thời gian giao hàng nên ông đã vi phạm tốc độ. Với 5 lần vi phạm, trong đó có 2 lần vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h, ông D. bị xử phạt số tiền 11,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, điều khiến ông D. bất ngờ là ngoài việc hướng dẫn nộp phạt, cán bộ Đội Tuyên truyền - Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm (Phòng CSGT) còn lắng nghe, chia sẻ và phân tích để ông hiểu rõ hành vi vi phạm cùng các nguy cơ khi điều khiển xe quá tốc độ.

“Được các chiến sĩ CSGT phân tích, tôi hiểu thêm về các quy định giao thông, nhận thức được ý nghĩa của việc tuân thủ pháp luật là để phòng tránh tai nạn, giữ an toàn cho bản thân và mọi người, chứ không phải chỉ để né phạt. Tôi cũng hứa sẽ thay đổi, bằng cách xuất phát sớm hơn và đi đúng tốc độ, thay vì trễ giờ rồi vội vàng, phóng nhanh”, ông D. chia sẻ.

Tương tự, ông N.Q.D. (SN 1982, ở xã Tuy Phước Bắc), sau 14 lần vi phạm tốc độ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến cuối tháng 5.2025, cũng được Phòng CSGT mời làm việc, giáo dục và cho ký cam kết. Kết quả, trong 2 tháng gần đây, hệ thống giám sát không ghi nhận thêm vi phạm tốc độ nào từ ông D.

Ông D. bộc bạch: “Ngoài số tiền phạt gần 68 triệu đồng, tôi còn nhận ra một điều là lâu nay mình chạy nhanh, chạy ẩu, nhiều lần vượt quá tốc độ từ 20 - 35 km/h. Dù đã có người góp ý nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai. Nhờ được cán bộ phân tích, tôi nhận thức được hành vi này rất nguy hiểm, nếu không sửa thì có ngày gây họa, trước hết là cho bản thân, gia đình. Giờ mỗi lần cầm lái, tôi luôn tự nhắc mình phải tuân thủ quy định của pháp luật”.

Đây chỉ là 2 trong số 15 trường hợp được Phòng CSGT mời làm việc, giáo dục cá biệt trong 3 tháng gần đây. Phần lớn các trường hợp này vi phạm lỗi phạt nguội nhiều lần trong thời gian ngắn, đặc biệt có người vi phạm hơn 10 lần, chủ yếu là lỗi chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT giáo dục cá biệt 1 trường hợp vi phạm giao thông gây bức xúc dư luận. Ảnh: ĐVCC

Theo số liệu của Phòng CSGT, trong 7 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hơn 16.000 trường hợp vi phạm bị xử lý qua hình ảnh, với tổng số tiền phạt theo thông báo lên tới hơn 57,5 tỷ đồng. Trong đó, lỗi phổ biến nhất là chạy quá tốc độ từ 10 - 20 km/h, với hơn 9.800 trường hợp, chiếm hơn 60% số vụ vi phạm.

Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh) cho biết: Bên cạnh việc xử phạt nghiêm, đơn vị còn phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục. Với những trường hợp vi phạm điển hình, đặc biệt là vi phạm nhiều lần, đơn vị tập trung nhắc nhở, giáo dục cá biệt. Kết quả bước đầu cho thấy hầu hết các trường hợp sau khi được giáo dục đã có chuyển biến tích cực. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm góp phần lan tỏa ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong cộng đồng, từ đó hình thành môi trường giao thông an toàn, văn minh và giảm thiểu vi phạm, TNGT một cách bền vững.