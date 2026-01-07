Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Bắt 4 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép trên 62 g ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÚY TRINH
LÊ ÁNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

tu-trai-qua-hai-dao-thu-thang.jpg
Các đối tượng (từ trái sang): Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Đạo, Trần Thị Kim Thu, Bùi Minh Thắng. Ảnh: Thúy Trinh

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 5-1, tại số nhà 54/06 Lương Định Của (tổ 4, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Hội Phú bắt quả tang Nguyễn Xuân Đạo (SN 1973) và Trần Thị Kim Thu (SN 1994, cùng trú tổ 4, phường Hội Phú) đang bán ma túy cho Bùi Minh Thắng (SN 1991, trú tại tổ 5, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Tang vật thu giữ gồm 7 túi nilon (kích thước 4,3 x 7,5 cm) bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng và 4 đoạn ống hút nhựa trong suốt, hàn kín 2 đầu chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai là ma túy đá. Số ma túy trên có tổng trọng lượng 62 g.

7-goi-ma-tuy-da-thu-duoc-6429.jpg
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Thúy Trinh

Cùng ngày, đối tượng Nguyễn Quang Hải (SN 1985, tạm trú tại tổ 5, phường Hội Phú) ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng với đối tượng Nguyễn Xuân Đạo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ma túy đe dọa cuộc sống bình yên ở nhiều buôn làng

Ma túy đe dọa cuộc sống bình yên ở nhiều buôn làng

(GLO)- Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 100 người dân tộc thiểu số (DTTS) nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và gần 500 người DTTS sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng. Ma túy đang len lỏi, đe dọa cuộc sống bình yên của nhiều buôn làng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Tin tức

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Trần Trọng Chiến (trú phường Hoài Nhơn Bắc) bị cơ quan Công an khởi tố, tạm giam sau khi rủ bạn đến nhà sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Bị khởi tố sau khi rủ bạn đến nhà “đập đá”

Pháp luật

(GLO)- Ngày 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với Trần Trọng Chiến (SN 1991, trú khu phố Trường Xuân Tây, phường Hoài Nhơn Bắc) để tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế

Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế

Tin tức

(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều trường hợp độ chế xe đạp điện để nâng công suất, tăng tốc độ, tiềm ẩn nhiều mối nguy. Trước tình trạng này, Công an xã đã tăng cường tuần tra, rà soát các trường hợp vi phạm để xử lý triệt để.

null