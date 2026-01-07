Gia Lai: Bắt 4 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép trên 62 g ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng (từ trái sang): Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Đạo, Trần Thị Kim Thu, Bùi Minh Thắng. Ảnh: Thúy Trinh

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 5-1, tại số nhà 54/06 Lương Định Của (tổ 4, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Hội Phú bắt quả tang Nguyễn Xuân Đạo (SN 1973) và Trần Thị Kim Thu (SN 1994, cùng trú tổ 4, phường Hội Phú) đang bán ma túy cho Bùi Minh Thắng (SN 1991, trú tại tổ 5, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Tang vật thu giữ gồm 7 túi nilon (kích thước 4,3 x 7,5 cm) bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng và 4 đoạn ống hút nhựa trong suốt, hàn kín 2 đầu chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai là ma túy đá. Số ma túy trên có tổng trọng lượng 62 g.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Thúy Trinh

Cùng ngày, đối tượng Nguyễn Quang Hải (SN 1985, tạm trú tại tổ 5, phường Hội Phú) ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng với đối tượng Nguyễn Xuân Đạo.