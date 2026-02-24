Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

NHÃ UYÊN (theo An ninh Thủ đô, SK&ĐS)

(GLO)- Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, Bộ đề xuất một số trường hợp khóa tạm thời tài khoản cá nhân; trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung nhằm bảo vệ an ninh thông tin mạng.

Cụ thể, trong thời hạn 30 ngày khi đăng tải ít nhất 3 lần nội dung vi phạm pháp luật về an ninh thông tin mạng thì bị yêu cầu hạn chế hiển thị tại Việt Nam hoặc khóa tạm thời với thời hạn tối đa 60 ngày, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

bo-cong-an-de-xuat-cac-truong-hop-bi-khoa-tam-thoi-vinh-vien-tai-khoan-ca-nhan-nhom-cong-dong.jpg
Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời, vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng nhằm đảm bảo an ninh mạng. Ảnh minh họa: SK&ĐS

Trong thời hạn 90 ngày, đăng tải ít nhất 10 lần nội dung vi phạm pháp luật về an ninh thông tin mạng thì bị yêu cầu hạn chế hiển thị tại Việt Nam hoặc khóa tạm thời với thời hạn tối đa 180 ngày, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Cũng tại dự thảo này, Bộ Công an còn đề xuất việc khóa vĩnh viễn tài khoản cá nhân, trang nhóm cộng đồng (ngăn chặn truy cập).

Theo đó, các trường hợp bị áp dụng khóa vĩnh viễn tài khoản gồm: đăng tải nội dung xâm phạm an ninh quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đã bị khóa tạm thời từ 3 lần trở lên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà vẫn tiếp tục vi phạm.

Ngoài ra, quy định này cũng sẽ áp dụng đối với tài khoản của tổ chức, cá nhân đã bị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc tòa án nhân dân ban hành quyết định thi hành bản án.

Việc khóa vĩnh viễn tài khoản cá nhân, trang nhóm cộng đồng phải tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm an ninh thông tin mạng.

