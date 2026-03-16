Cục Cảnh sát Hình sự hoàn tất kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

(GLO)- Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra vụ án cướp tài sản (xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai), sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, rửa tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cũng đề nghị truy tố 2 bị can Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại thôn 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) về 3 hành vi trên.

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Theo kết luận điều tra, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 19-1, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo có 2 đối tượng sử dụng súng ngắn đe dọa, khống chế các nhân viên của Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, cướp gần 2 tỷ đồng.

Các lực lượng của Bộ Công an cùng Công an các địa phương khẩn trương triển khai truy bắt. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6-2 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Tài và Ân.

Hình ảnh 2 đối tượng thực hiện vụ cướp được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Bộ Công an

Tài là đối tượng đang trốn truy nã theo về tội “Giết người” của Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Ân đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm theo quyết định truy tìm trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 29-6-2025 tại số 13A đường Lý Thái Tổ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Mặc dù đang bị truy nã và truy tìm nhưng Tài và Ân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Khoảng giữa tháng 10-2025, Ân đã đến ở nhờ nhà Tài tại thôn 3, xã Chư Păh. Cả hai đều nợ nần, không có tiền để tiêu xài, Tài rủ Ân đi cướp tiền tại ngân hàng, nhưng Ân chưa nhận lời.

Tài (trái) và Ân bị bắt sau 18 ngày trốn chạy. Ảnh: Thúy Trinh

Đầu tháng 11-2025, Tài tiếp tục rủ Ân và lên kế hoạch đi cướp. Tài đã đưa tiền cho Ân mua xe máy, trang phục… còn Tài chuẩn bị súng đạn, hướng dẫn Ân cách sử dụng súng. Các đối tượng chọn Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai là địa điểm thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đồng thời, chọn khu vực đồi thông thuộc Khu công nghiệp Diên Phú (thôn 3, phường Diên Hồng) - cách vị trí ngân hàng khoảng 5 km là một trong các địa điểm cất giấu, tiêu hủy công cụ, phương tiện, vật chứng trước, trong và sau khi gây án.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-1, Ân điều khiển chiếc xe Yamaha Exciter đã được lắp BKS 77G1-313.12 chở Tài đến ngân hàng, khống chế nhân viên lấy đi gần 2 tỷ đồng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Khoảng 5 giờ ngày 21-1, Ân và Tài gặp nhau tại bến xe miền Đông (TP. Hồ Chí Minh), chia nhau mỗi đối tượng khoảng 900 triệu đồng để đi mua vàng theo kế hoạch đã bàn. Sau khi mua được vàng, 2 đối tượng đi xe bus từ bến xe Miền Đông đến khu vực Thuận An (TP. Hồ Chí Minh) bán vàng để lấy lại tiền chia nhau.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố. Dự kiến, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ truy tố 2 bị can, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Được biết, ngoài vụ án trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Tài và Ân cùng đồng bọn đã có các hành vi giết người; cướp tài sản; cưỡng đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm… trong các vụ án, vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.