Công an Gia Lai công bố thông tin vụ bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng

(GLO)- Sáng 6-2, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo thông tin công khai vụ bắt giữ các đối tượng cướp ngân hàng xảy ra chiều 19-1 tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai.

Dự buổi họp báo về phía lãnh đạo Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đông đảo đại biểu tham dự buổi họp báo. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, vào lúc 15 giờ 52 phút ngày 19-1-2026, tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú) xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng. Hai nam thanh niên sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và khách hàng đang giao dịch để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngay khi nhận được thông tin vụ cướp, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan, công an xã, phường triển khai ngay các biện pháp truy xét nóng đối tượng gây án.

Đối tượng Tài (bìa phải) đang có lệnh truy nã về hành vi giết người. Ảnh: Thúy Trinh

Đồng thời, Công an tỉnh đã báo cáo Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để xin ý kiến chỉ đạo.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự, các cục nghiệp vụ A05, A06, C09 và Công an TP. Hồ Chí Minh cử lãnh đạo Cục, lãnh đạo cấp phòng và cán bộ chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án.

Ban chuyên án đấu tranh với đối tượng Ân (bìa phải). Ảnh: Thúy Trinh

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản.

Ban Chỉ đạo do Thượng tướng Nguyễn Văn Long làm Trưởng ban; Trung tướng Trần Ngọc Hà làm Phó Trưởng Ban Thường trực; Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm Phó Trưởng Ban.

Các đơn vị nhận khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Qua thông tin tài liệu thu thập được, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài (Tài đen, SN 1990, trú tại phường Kon Tum) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn biểu dương thành công của chuyên án. Ảnh: Văn Ngọc

Qua nghiên cứu, đối tượng Tài đen hiện có quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kon Tum (cũ) về hành vi giết người vào năm 2018.

Đối tượng có hành vi sử dụng súng AK khi gây án làm chết 2 người. Dưới tay Tài đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) nổi lên nhiều nghi vấn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Văn Ngọc

Theo tài liệu trinh sát thu thập được xác định: Tài đen là đối tượng trốn lệnh truy nã lâu năm, đối tượng luôn mang theo súng quân dụng nên nhiều khả năng đối tượng sẽ dùng vũ khí để chống trả, tẩu thoát khi bị truy bắt.

Đối tượng Lê Văn Ân.

Khi đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng.

Đối tượng Phạm Anh Tài.

Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng đã di chuyển từ địa bàn Kon Tum (cũ) xuống địa bàn TP. Pleiku (cũ) để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát; chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan Công an.

Sau khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, hai đối tượng đã trốn vào địa bàn TP. Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng Ban chuyên án đã xuất sắc phá án thành công. Ảnh: Văn Ngọc

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra tạm giữ 4 khẩu súng ngắn, 46 viên đạn và 1 kg đạn chì, khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Công an đã khen thưởng đột xuất cho 11 đơn vị tham gia phá án số tiền 20 triệu đồng/đơn vị; 4 đơn vị với số tiền 15 triệu đồng/đơn vị.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an cũng thưởng ông A Tưk - thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thôn 5, phường Đắk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) và 5 cá nhân tại phường Pleiku, phường Diên Hồng, phường Kon Tum, phường Đắk Cấm vì đã có đóng góp cho chuyên án.

Nhiều khẩu súng, đạn tang vật được thu giữ trong vụ án. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 200 triệu đồng để thưởng nóng cho Ban chuyên án. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Châu Ngọc Tuấn biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cán bộ, chiến sĩ trong Ban chuyên án.

“Thời gian tới, Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng rằng lực lượng Công an sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà” - Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Trong khi đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng nhấn mạnh: “Đây là vụ án đã huy động các cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ của nhiều đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương trên cả nước, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chuyên án đã thành công khi bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thu giữ vũ khí và tang vật gây án. Qua đó khẳng định trình độ, bản lĩnh của lực lượng Công an, thể hiện rằng bất cứ đối tượng phạm tội nào cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật”.

Liên quan đến vụ án này, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị tham gia phá án.

Thư khen nêu rõ: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Kết quả điều tra, bắt giữ 2 đối tượng gây án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là tiền đề bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong sự bình yên và hạnh phúc.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm các đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.