Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, chúc Tết Trại giam Gia Trung

(GLO)- Chiều 5-2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) đứng chân trên địa bàn xã Hra (tỉnh Gia Lai). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh, Đại tá Đào Ngọc Sỹ - Giám thị Trại giam Gia Trung đã báo cáo khái quát về tình hình các mặt công tác của đơn vị cũng như việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đại tá Đào Ngọc Sỹ - Giám thị Trại giam Gia Trung báo cáo tình hình các mặt công tác của đơn vị. Ảnh: Huy Toàn

Hiện Trại giam Gia Trung đang quản lý 3.684 phạm nhân, trong đó có 865 phạm nhân nữ và 83 phạm nhân chưa thành niên. Công tác xét giảm thời hạn chấp hành án được thực hiện khách quan, minh bạch, đúng quy định, giúp phạm nhân yên tâm cải tạo, tin tưởng vào chủ trương, pháp luật của Nhà nước.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh, an toàn Trại giam. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng trên địa bàn tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, không để tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn Trại giam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung. Ảnh: Huy Toàn

Trại giam cũng chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm và thực hiện chế độ chính sách dịp Tết đối với cán bộ, chiến sĩ như: giải quyết chế độ phép Tết cho cán bộ có gia đình ở xa; thăm hỏi gia đình cán bộ, chiến sĩ là đối tượng chính sách; gặp mặt động viên, tặng quà số chiến sĩ nghĩa vụ quân sự xuất ngũ tháng 2-2026; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Cùng với đó, chủ động lương thực, thực phẩm, đảm bảo chế độ ăn, sinh hoạt và vui chơi đối với phạm nhân trong dịp Tết; phát động phong trào thi đua trong phạm nhân; tổ chức trang trí khuôn viên khu giam giữ tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tặng quà phạm nhân không có thân nhân thăm nuôi, trẻ em theo mẹ vào trại chấp hành án.

Ngoài ra, đơn vị còn tặng 40 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung năm 2025.

Đồng chí đề nghị, trong bối cảnh nhiều luật mới đã được Quốc hội khóa XV thông qua, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các quy định pháp luật liên quan đến công tác thi hành án hình sự, quản lý và giáo dục phạm nhân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc Ban Giám thị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung năm mới an khang, sức khỏe; mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc thù; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân trong dịp Tết; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.