Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, chúc Tết Trại giam Gia Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỸ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 5-2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) đứng chân trên địa bàn xã Hra (tỉnh Gia Lai). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh, Đại tá Đào Ngọc Sỹ - Giám thị Trại giam Gia Trung đã báo cáo khái quát về tình hình các mặt công tác của đơn vị cũng như việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

dai-ta-dao-ngoc-sy-giam-thi-trai-giam-gia-trung-bao-cao-tinh-hinh-cac-mat-cong-tac-cua-don-vi-anh-huy-toan.jpg
Đại tá Đào Ngọc Sỹ - Giám thị Trại giam Gia Trung báo cáo tình hình các mặt công tác của đơn vị. Ảnh: Huy Toàn

Hiện Trại giam Gia Trung đang quản lý 3.684 phạm nhân, trong đó có 865 phạm nhân nữ và 83 phạm nhân chưa thành niên. Công tác xét giảm thời hạn chấp hành án được thực hiện khách quan, minh bạch, đúng quy định, giúp phạm nhân yên tâm cải tạo, tin tưởng vào chủ trương, pháp luật của Nhà nước.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh, an toàn Trại giam. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng trên địa bàn tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, không để tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn Trại giam.

pho-bi-thu-tinh-uy-truong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-chau-ngoc-tuan-tang-qua-can-bo-chien-si-trai-giam-gia-trung-anh-huy-toan.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung. Ảnh: Huy Toàn

Trại giam cũng chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm và thực hiện chế độ chính sách dịp Tết đối với cán bộ, chiến sĩ như: giải quyết chế độ phép Tết cho cán bộ có gia đình ở xa; thăm hỏi gia đình cán bộ, chiến sĩ là đối tượng chính sách; gặp mặt động viên, tặng quà số chiến sĩ nghĩa vụ quân sự xuất ngũ tháng 2-2026; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Cùng với đó, chủ động lương thực, thực phẩm, đảm bảo chế độ ăn, sinh hoạt và vui chơi đối với phạm nhân trong dịp Tết; phát động phong trào thi đua trong phạm nhân; tổ chức trang trí khuôn viên khu giam giữ tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tặng quà phạm nhân không có thân nhân thăm nuôi, trẻ em theo mẹ vào trại chấp hành án.

Ngoài ra, đơn vị còn tặng 40 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

pho-bi-thu-tinh-uy-truong-doan-dbqh-tinh-chau-ngoc-tuan-phat-bieu-tai-buoi-tham-chuc-tet-anh-huy-toan.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung năm 2025.

Đồng chí đề nghị, trong bối cảnh nhiều luật mới đã được Quốc hội khóa XV thông qua, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các quy định pháp luật liên quan đến công tác thi hành án hình sự, quản lý và giáo dục phạm nhân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc Ban Giám thị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung năm mới an khang, sức khỏe; mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc thù; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân trong dịp Tết; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thời sự

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2/2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm, làm việc tại các đơn vị y tế ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, làm việc tại các đơn vị y tế ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-2, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc Tết tại các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Tam Quan

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc Tết tại các đơn vị và gia đình người có công

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-2, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi; thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình người có công trên địa bàn các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Tam Quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà tại xã Krong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm Di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà tại xã Krong

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3-2, đoàn công tác do đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm Khu di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Krong.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn và Chi bộ Vạn Đức

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 3-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức (xã Vạn Đức).

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thời sự

(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

null