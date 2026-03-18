Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức và kiều bào tiêu biểu

Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: P.L

Tham dự chương trình gặp mặt có các đồng chí: Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Cùng tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng 117 đại biểu đại diện văn nghệ sĩ, trí thức và kiều bào tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức và kiều bào tiêu biểu do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Ảnh: P.L

Tại chương trình, các đại biểu đã được xem phóng sự về 10 sự kiện, thành tựu tiêu biểu của tỉnh trong năm 2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã thông tin đến các đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn cũng thông tin về kết quả công tác mặt trận tỉnh năm 2025, những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và kiều bào trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Các văn nghệ sĩ, trí thức và kiều bào tiêu biểu đã bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay, những kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các đại biểu đã chia sẻ, đề xuất, hiến kế về một số nội dung, giải pháp liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; quảng bá hình ảnh “Đất và người Gia Lai”; cơ chế, giải pháp để đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy nhiệt huyết và cống hiến trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của tỉnh trong thời gian tới…

Đồng chí Phạm Anh Tuấn (bìa phải), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện cùng các văn nghệ sĩ, trí thức. Ảnh: P.L

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các văn nghệ sĩ, trí thức và kiều bào Gia Lai đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Mong muốn đội ngũ trí thức cần tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh, thực sự là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững, nhất là trong những lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp khoa học; đẩy mạnh tư vấn, phản biện; nghiên cứu các đề tài khoa học, nhất là trong giải quyết những vấn đề thực tiễn, những thách thức kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa và con người Việt Nam phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; tích cực đổi mới sáng tạo để có những tác phẩm giá trị, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lan tỏa những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; quảng bá, giới thiệu rộng rãi hơn nữa nét đặc sắc về văn hóa, vùng đất, con người Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đối với kiều bào tiêu biểu của tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, luôn đồng thuận, đồng hành, hướng về quê hương, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; tạo sự đồng thuận xã hội, chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo; tích cực gìn giữ, quảng bá hình ảnh, những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, của tỉnh Gia Lai; xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Gia Lai trong mắt bạn bè quốc tế; góp phần xây dựng, phát triển và nâng cao vị thế của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng những phần quà ý nghĩa cho các văn nghệ sĩ, trí thức và kiều bào tiêu biểu tham gia buổi gặp mặt.