(GLO)- Chiều 4-6, đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Trung ương và điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tham dự tại điểm cầu Trung ương cùng các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai, tham dự có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản có liên quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Ảnh: Dũng Nhân

Trên cơ sở dự thảo báo cáo, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tham gia thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo giám sát; giải trình những kết quả nổi bật đạt được sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời báo cáo các giải pháp khắc phục những tồn tại liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, chuyển đổi số, quản lý tài sản công và giải quyết thủ tục hành chính



Các ý kiến cũng đề nghị Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 ghi nhận những kết quả mới phát sinh từ thực tiễn triển khai tại địa phương để bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ. Ảnh: Dũng Nhân

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai trong việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí đánh giá việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Gia Lai được thực hiện tương đối đồng bộ; đồng thời đề nghị tỉnh khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp, bố trí nhân sự theo đúng quy định, nhất là các vị trí lãnh đạo chủ chốt; có giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Lê Hoài Trung yêu cầu tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra; chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, khai thác hiệu quả các dự án hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải bảo đảm thực chất, khách quan, đúng quy định; kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích hoặc đánh giá không sát thực tế.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn đầu sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cảm ơn Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, khách quan, thẳng thắn, giúp tỉnh nhìn nhận rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, giải trình, hoàn thiện báo cáo và xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được nêu ra.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng khẳng định, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản vận hành ổn định, thông suốt.

Tỉnh sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.