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Thời sự

Mở chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” từ tháng 8-2026

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MAI LÂM

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” từ tháng 8-2026.

Kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 28-7-2026.

Theo đó, chuyên mục nhằm mục đích tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; kịp thời thông tin, tuyên truyền, giải đáp các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh và những vấn đề được người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm; góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền phục vụ, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

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Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (ảnh minh họa). Ảnh: gialai.gov.vn

Yêu cầu đặt ra là việc tổ chức chuyên mục phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng UBND tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tuyên truyền, tiếp nhận, tổng hợp, lựa chọn câu hỏi, tổ chức trả lời, ghi hình, phát sóng, khai thác và lan tỏa kết quả chuyên mục.

Đồng thời, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đại diện doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc kết nối, tổng hợp, phản ánh những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Theo kế hoạch, chuyên mục được phát sóng định kỳ 2 tuần/1 số theo từng chuyên đề; thời lượng mỗi số không quá 10 phút trong chương trình thời sự buổi tối thứ tư của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hằng tháng. Trường hợp cần thiết, căn cứ yêu cầu chỉ đạo, điều hành hoặc vấn đề mới phát sinh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chuyên đề, nội dung, thời điểm phát sóng hoặc hình thức tổ chức cho phù hợp.

Về nội dung, chuyên mục cung cấp thông tin chính thống; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về chủ trương, định hướng, kết quả chỉ đạo, điều hành của tỉnh; giải đáp, làm rõ các vấn đề người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; các lĩnh vực tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; những khó khăn, vướng mắc có tính phổ biến; các vấn đề thời sự, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần tăng cường truyền thông chính sách nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Xem kế hoạch cụ thể và danh mục chuyên đề của chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” năm 2026 tại đây.

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