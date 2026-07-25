Phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

(GLO)- Sáng 24-7, tại phường Pleiku, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Viettel Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện hơn 40 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Trà Đa, Khu công nghiệp Nam Pleiku và Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Đồng hành cùng doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên giới thiệu những chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quy định về tài chính công đoàn; công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời giới thiệu các giải pháp áp dụng hợp đồng điện tử trong doanh nghiệp.

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, giúp doanh nghiệp cập nhật các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị, bảo đảm tuân thủ pháp luật và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phổ biến các chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Thảo

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, nhiều doanh nghiệp đã nêu ý kiến, phản ánh những khó khăn trong quá trình hoạt động. Các sở, ngành, cơ quan chức năng đã trực tiếp giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.