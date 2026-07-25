Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 24-7, tại phường Pleiku, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Viettel Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện hơn 40 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Trà Đa, Khu công nghiệp Nam Pleiku và Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-doanh-nghiep-tai-cac-khu-cong-nghiep-anh-vu-thao.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Đồng hành cùng doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên giới thiệu những chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quy định về tài chính công đoàn; công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời giới thiệu các giải pháp áp dụng hợp đồng điện tử trong doanh nghiệp.

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, giúp doanh nghiệp cập nhật các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị, bảo đảm tuân thủ pháp luật và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

bao-hiem-xa-hoi-tinh-pho-bien-cac-chinh-sach-moi-ve-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-cho-doanh-nghiep-anh-vu-thao.jpg
Bảo hiểm xã hội tỉnh phổ biến các chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Thảo

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, nhiều doanh nghiệp đã nêu ý kiến, phản ánh những khó khăn trong quá trình hoạt động. Các sở, ngành, cơ quan chức năng đã trực tiếp giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ra mắt Dự án nâng cao năng lực hoạt động Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

Ra mắt Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

Net Zero

(GLO)- Sáng 23-7, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) và Tổ chức Frankfurt Zoological Society (FZS/Đức) tại Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng được dừng đóng BHXH bắt buộc thế nào?

Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng được dừng đóng BHXH bắt buộc thế nào?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, chủ hộ kinh doanh có doanh thu kê khai dưới 1 tỷ đồng/năm không còn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chính mình. Hướng dẫn mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nêu rõ cách xử lý đối với những trường hợp đã tham gia BHXH bắt buộc trước đó.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

OCOP

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

Nông nghiệp

(GLO)- Gia Lai đang tập trung chuẩn hóa vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao và hoàn thiện chuỗi giá trị ngành chuối. Hướng đi này góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định vị thế sản phẩm chuối của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên nền tảng số

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên nền tảng số

Nông nghiệp

(GLO)- Không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm, các hội, đoàn thể đang tích cực hỗ trợ nông dân vùng sâu từng bước tiếp cận kinh tế số. Với cách làm sáng tạo, qua các phiên livestream, nhiều sản phẩm đã tìm được đầu ra mới, đến gần hơn với người tiêu dùng.

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1.

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1

Nông nghiệp

(GLO)- Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1 xâm nhập vào địa bàn, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, tạo “lá chắn” bảo vệ đàn vật nuôi.

Hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số.

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Mở rộng cơ hội phát triển

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, năng lực quản trị và chuyển đổi số. Đây không chỉ là bước thay đổi mô hình hoạt động mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

null