Phổ biến kiến thức về hội nhập quốc tế cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 14-8, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công thương tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế với chủ đề “Những vấn đề mới địa phương và doanh nghiệp cần lưu ý”.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt 3 chuyên đề gồm: chủ trương đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới; thực tiễn triển khai các FTA thế hệ của Việt Nam (CPTPP, EVFTA, UKVFTA...) và một số khuyến nghị về chính sách hội nhập kinh tế quốc tế đối với tỉnh Gia Lai; những yêu cầu và thách thức của thị trường xuất, nhập khẩu nông sản, thủy sản trong bối cảnh hội nhập sâu vào thị trường toàn cầu; xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc cùng một số kiến nghị trong thời gian tới.

Hiện nay, bối cảnh thị trường quốc tế liên tục gia tăng các rào cản kỹ thuật, từ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, chứng chỉ rừng bền vững ( EUDR) cho đến các quy định xanh và giảm phát thải carbon đối với hàng nông sản, lâm sản, dệt may, da giày và thủy sản.

Qua đó, hội nghị góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt tình hình thực tiễn để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng hiệu quả.