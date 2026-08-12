Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Phần mềm kế toán miễn phí cho hộ kinh doanh sẽ có những chức năng gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, VnExpress)

(GLO)- Theo Nghị định số 20/2026/NĐ-CP về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, Nhà nước sẽ hỗ trợ cung cấp miễn phí nền tảng số, trong đó có phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Theo quy định, phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ kế toán, bảo đảm quy trình ghi nhận, xử lý thông tin tuân thủ pháp luật về kế toán, thuế và các quy định liên quan. Dữ liệu phải được xử lý chính xác, không trùng lặp; trường hợp chỉnh sửa phải lưu lại dấu vết thay đổi theo trình tự thời gian.

phan-mem-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh.png
Phần mềm kế toán được thiết kế để có thể tích hợp với hóa đơn điện tử và dịch vụ chữ ký số. Ảnh minh họa: ChatGPT

Một chức năng quan trọng khác là bảo mật, lưu trữ và sao lưu dữ liệu. Phần mềm phải bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời cung cấp khả năng lưu trữ, sao lưu dữ liệu kế toán trên nền tảng điện toán đám mây, đáp ứng thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật về kế toán.

Hệ thống cũng phải có khả năng cảnh báo hoặc ngăn chặn việc cố ý can thiệp làm thay đổi thông tin, số liệu đã ghi sổ kế toán; đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời dữ liệu đầu ra phục vụ cơ quan có thẩm quyền và các bên sử dụng thông tin. Phần mềm phải có khả năng nâng cấp, điều chỉnh khi chính sách kế toán, thuế thay đổi và có thể kết nối với các hệ thống liên quan như hóa đơn điện tử, chữ ký số.

Những chức năng này phù hợp với yêu cầu kế toán mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, tùy phương pháp tính thuế, hộ kinh doanh có thể phải theo dõi doanh thu; doanh thu, chi phí; vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và tiền. Hộ kinh doanh cũng được lựa chọn lưu trữ hóa đơn, chứng từ và sổ kế toán bằng phương tiện điện tử hoặc bản giấy.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ không chỉ dừng ở việc cung cấp phần mềm. Nghị định số 20/2026/NĐ-CP quy định việc thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ còn bao gồm quản lý, vận hành, sửa chữa và nâng cấp phần mềm kế toán. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, thủ tục cung cấp, quản lý và vận hành nền tảng số, phần mềm kế toán.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ được cấp tài khoản để sử dụng các phần mềm miễn phí trên nền tảng số khi có nhu cầu. Chính sách này được kỳ vọng giúp các hộ kinh doanh giảm chi phí tuân thủ, thuận lợi hơn trong ghi chép, quản lý doanh thu và thực hiện các nghĩa vụ về kế toán, thuế trong quá trình chuyển đổi sang phương thức quản lý minh bạch, số hóa.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

84% cơ sở lưu trú ở Gia Lai khai báo khách qua phần mềm ASM

84% cơ sở lưu trú ở Gia Lai khai báo khách qua phần mềm ASM

(GLO)-Ngày 20-8, Công an tỉnh cho biết, sau gần 1 tháng triển khai cao điểm “30 ngày, đêm” theo Kế hoạch số 817/KH-CAT-PC06 về triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, toàn tỉnh có 1.057/1.248 cơ sở khai báo khách qua phần mềm ASM, đạt tỷ lệ 84%.

Có thể bạn quan tâm

Nhận thu nhập từ nhiều nơi, trường hợp nào có thể bị truy thu thuế?

Nhận thu nhập từ nhiều nơi, trường hợp nào có thể bị truy thu thuế?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Nhiều người lao động hiện có đồng thời thu nhập từ lương, tiền công tại doanh nghiệp, làm việc bán thời gian, cộng tác viên hoặc nhận thù lao từ nhiều đơn vị khác nhau. Điều này làm dấy lên băn khoăn về việc liệu có bị truy thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi phát sinh nhiều nguồn thu?

Các cựu chiến binh phường Quy Nhơn Nam tham gia hoạt động trồng cây xanh tại khu vực Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn. Ảnh: Tiến Sỹ

Tổ chức chương trình “Hành trình gieo bóng mát - Vun gốc lành, đón đô thị xanh"

Kinh tế

(GLO)- Chiều 1-8-2026, tại dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia tổ chức chương trình “Hành trình gieo bóng mát- Vun gốc lành, đón đô thị xanh" khởi đầu cho chuỗi hoạt động vì cộng đồng và môi trường của doanh nghiệp.

Giữ vững an ninh trật tự để thu hút đầu tư phát triển kinh tế tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai).

Giữ vững an ninh để hút đầu tư vào Ia Le

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với quỹ đất rộng, nguồn lao động dồi dào và môi trường đầu tư thuận lợi, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang thu hút nhiều dự án năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời chú trọng giữ vững an ninh trật tự để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững.

Những giấy tờ nào không phải nộp lại khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng?

Những giấy tờ nào không phải nộp lại khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 23-7-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 296/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có nhiều điểm mới nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và giảm giấy tờ khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

null