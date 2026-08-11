Gói tín dụng lãi suất thấp hơn ít nhất 1%: Doanh nghiệp nào thuộc diện tiếp cận?

(GLO)- Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, AI, bán dẫn, kinh tế số... là những nhóm khách hàng được hướng tới trong chương trình tín dụng ưu đãi triển khai từ tháng 8-2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Văn bản số 7125/NHNN-TD về triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Theo đó, các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố chương trình tín dụng từ tháng 8-2026, tập trung nguồn vốn hỗ trợ DNNVV và các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Chương trình tín dụng ưu đãi hướng dòng vốn lãi suất thấp tới doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực động lực tăng trưởng. Ảnh minh họa: AI

Đối tượng vay vốn gồm DNNVV; doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xuất khẩu; kinh tế số; trí tuệ nhân tạo (AI); công nghiệp bán dẫn; chế biến, chế tạo và các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh theo quy định pháp luật.

Điểm đáng chú ý là lãi suất cho vay ưu đãi bằng VND phải thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay tại từng thời kỳ, áp dụng tương ứng với các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Như vậy, mức ưu đãi này không có nghĩa doanh nghiệp được vay với lãi suất 1%/năm. Chẳng hạn, nếu lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng là 8%/năm thì mức lãi suất ưu đãi theo chương trình phải thấp hơn tối thiểu 1 điểm phần trăm, tức không quá 7%/năm.

Ngoài ưu đãi về lãi suất, các ngân hàng thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ nếu có, phù hợp quy định pháp luật, quy mô hoạt động và khả năng của từng ngân hàng. Trường hợp khách hàng đồng thời đáp ứng điều kiện của nhiều chương trình ưu đãi, ngân hàng có thể cân đối nguồn lực để áp dụng một hoặc nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đáng chú ý, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký tham gia chương trình với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. NHNN yêu cầu nhóm ngân hàng này phát huy vai trò tiên phong trong bố trí nguồn lực, đồng thời khuyến khích các ngân hàng thương mại khác tham gia tùy theo điều kiện và khả năng.

Tuy nhiên, việc thuộc nhóm đối tượng ưu tiên không đồng nghĩa doanh nghiệp đương nhiên được vay vốn. Các ngân hàng vẫn thực hiện xem xét, thẩm định và quyết định cho vay theo quy định hiện hành. Doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn vốn phải đáp ứng các điều kiện tín dụng của ngân hàng.

Các ngân hàng tham gia chương trình cũng được yêu cầu công khai lãi suất của chương trình, gói tín dụng và các mức lãi suất cho vay khác nếu có trên website để khách hàng thuận tiện theo dõi, tiếp cận.

Chương trình được kỳ vọng góp phần giảm chi phí vốn cho DNNVV và các ngành, lĩnh vực đang đóng vai trò động lực tăng trưởng, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.