Freelancer, KOL, KOC có thể bị tính thuế theo biểu lũy tiến đến 35%

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, nhiều cá nhân làm nghề tự do như freelancer, KOL, KOC, affiliate, người sáng tạo nội dung… cần đặc biệt lưu ý quy định mới về thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định số 253/2026/NĐ-CP.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, việc áp dụng thuế sẽ căn cứ vào bản chất của khoản thu nhập, thay vì chỉ dựa vào tên gọi công việc hay hình thức hợp tác.

Cụ thể, nếu cá nhân cung cấp dịch vụ nhưng không đăng ký kinh doanh hoặc không đăng ký thuế cho hoạt động kinh doanh, khoản thu nhập có thể được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Khi đó, thu nhập sẽ áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần, với thuế suất từ 5% đến tối đa 35%, tùy theo mức thu nhập tính thuế.

Trong trường hợp này, đơn vị chi trả thu nhập vẫn có thể khấu trừ 10% thuế tại nguồn trước khi thanh toán. Tuy nhiên, Cục Thuế lưu ý khoản khấu trừ này không đồng nghĩa với việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Khi quyết toán cuối năm, người nộp thuế phải tổng hợp toàn bộ các nguồn thu nhập để cơ quan thuế xác định chính xác số thuế phải nộp hoặc được hoàn theo quy định.

Ngược lại, nếu được xác định là cá nhân kinh doanh dịch vụ và thực hiện đầy đủ việc đăng ký theo quy định, nghĩa vụ thuế sẽ được áp dụng theo phương pháp dành cho hoạt động kinh doanh, thay vì biểu thuế lũy tiến đối với tiền lương, tiền công.

Cục Thuế khuyến nghị freelancer, KOL, KOC, affiliate và các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập nên chủ động đăng ký thuế, lưu giữ đầy đủ hợp đồng, chứng từ và hồ sơ chứng minh bản chất giao dịch, đồng thời không nhầm lẫn giữa mức khấu trừ 10% tại nguồn với nghĩa vụ thuế cuối cùng sau quyết toán.