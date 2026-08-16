Cuộc đua Wifi trên máy bay Việt: Vietnam Airlines và Vietjet cạnh tranh công nghệ

(GLO)- Internet trên máy bay đang trở thành một tiện ích cạnh tranh mới giữa các hãng hàng không Việt Nam. Trong khi Vietnam Airlines đã thương mại hóa dịch vụ Wifi trên một số đường bay, Vietjet đang xúc tiến đưa Internet vệ tinh Starlink lên máy bay.

Vietnam Airlines đã cung cấp Wifi

Vietnam Airlines là hãng hàng không Việt Nam đã đưa dịch vụ Internet trên máy bay vào khai thác thương mại. Hãng bắt đầu thử nghiệm từ tháng 8-2025 và chính thức triển khai từ đầu năm 2026.

Vietnam Airlines đã cung cấp Wifi trên một số chuyến bay quốc tế. Ảnh minh họa: Phương Vi

Dịch vụ được Vietnam Airlines phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai. Theo VNPT, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác cung cấp dịch vụ Internet trên tàu bay từ tháng 3-2024.

Hiện hành khách có thể sử dụng các gói Internet trên một số chuyến bay quốc tế. Theo bảng giá được Vietnam Airlines công bố, tùy đường bay, khách có thể lựa chọn gói nhắn tin, truy cập Internet trong 1 giờ hoặc sử dụng Internet trong toàn bộ hành trình. Giá trên các đường bay Việt Nam - châu Âu/Úc lần lượt gồm 5 USD, 10 USD và 20 USD; đường bay Việt Nam - Hoa Kỳ có các mức 7 USD, 12 USD và 25 USD.

Hãng cũng đang hướng tới mở rộng dịch vụ trên đội bay. Cục Hàng không Việt Nam cho biết việc đưa Internet trên máy bay vào khai thác là một trong những giải pháp Vietnam Airlines triển khai để nâng cao trải nghiệm hành khách.

Vietjet chuẩn bị đưa Internet vệ tinh Starlink lên máy bay

Trong khi đó, Vietjet đang tiến thêm một bước với phương án sử dụng Internet vệ tinh Starlink.

Vietjet chuẩn bị đầu tư hệ thống Internet vệ tinh Starlink phục vụ hoạt động của hãng. Ảnh minh họa: Phương Vi

Theo thông tin được Vietjet công bố, Hội đồng quản trị hãng đã thông qua việc góp thêm 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Galaxy Pay, nâng tổng vốn góp tại doanh nghiệp này từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Khoản vốn bổ sung được sử dụng để đầu tư hệ thống Internet vệ tinh Starlink phục vụ hoạt động của hãng.

Động thái này diễn ra sau khi Vietjet ký hợp đồng cung cấp Internet trên tàu bay với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam ngày 20-5-2026, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của hãng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Vietjet chưa công bố thời điểm chính thức đưa Wifi Starlink vào khai thác thương mại, số lượng máy bay được trang bị, mức giá dịch vụ hay chính sách miễn phí cho hành khách. Do đó, chưa thể khẳng định hành khách Vietjet đã có thể sử dụng Starlink trên các chuyến bay.

Hai hướng công nghệ, cùng một cuộc đua

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở phương thức kết nối. Vietnam Airlines hiện khai thác dịch vụ Internet trên máy bay thông qua hệ thống đã được triển khai cùng VNPT, trong khi Vietjet hướng tới kết nối vệ tinh Starlink.

Với Internet vệ tinh, máy bay cần được trang bị hệ thống thiết bị chuyên dụng, gồm anten liên lạc vệ tinh và thiết bị đầu cuối, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn hàng không trước khi đưa vào khai thác.

Cuộc cạnh tranh vì thế không chỉ nằm ở việc “máy bay có Wifi hay không”, mà còn là chất lượng kết nối, tốc độ, phạm vi phủ sóng, chi phí và cách các hãng tích hợp dịch vụ này vào trải nghiệm hành khách.

Trong bối cảnh hành khách ngày càng kỳ vọng được duy trì kết nối ngay cả khi đang ở độ cao hàng chục nghìn mét, Wifi trên máy bay được dự báo sẽ tiếp tục trở thành một trong những yếu tố được các hãng hàng không quan tâm để nâng sức cạnh tranh và chất lượng dịch vụ.