Starlink trái phép len lỏi vào Việt Nam qua đường “xách tay”

(GLO)- Dù dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam chưa chính thức được thương mại hóa rộng rãi, thị trường mua bán thiết bị Starlink “xách tay” đang diễn ra khá sôi động trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều hội nhóm, fanpage công khai chào bán thiết bị, hướng dẫn kích hoạt dịch vụ và quảng bá khả năng truy cập Internet ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc trên biển.

Tháng 4 vừa qua, một chủ tàu ở Hải Phòng đã bị phạt 70 triệu đồng vì lắp đặt Starlink trái phép. Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện/Dân Trí

Theo ghi nhận, các đối tượng kinh doanh thường nhập thiết bị từ nước ngoài rồi hướng dẫn khách hàng sử dụng tính năng chuyển vùng quốc tế (Global Roaming) để kết nối với hệ thống vệ tinh Starlink.

Bằng cách này, thiết bị vẫn có thể truy cập Internet tại Việt Nam dù chưa được cung cấp theo hình thức chính ngạch. Giá bán các bộ thiết bị đầu cuối dao động từ khoảng 12 đến 49 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với giá gốc từ nhà sản xuất.

Tuy nhiên, phần lớn các thiết bị này đều không rõ nguồn gốc, không có chế độ bảo hành chính hãng và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không ít trường hợp người dùng phản ánh dịch vụ bị ngắt kết nối sau một thời gian sử dụng, gây thiệt hại về kinh tế.

Theo quy định hiện hành, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam là đơn vị duy nhất được cấp phép cung cấp dịch vụ Starlink hợp pháp tại Việt Nam. Việc cung cấp dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu quản lý của cơ quan chức năng, trong đó lưu lượng dữ liệu của thuê bao vệ tinh phải được kết nối thông qua các trạm cổng mặt đất đặt trong nước trước khi hòa vào mạng viễn thông công cộng. Việc sử dụng thiết bị nhập lậu và kích hoạt bằng hình thức chuyển vùng quốc tế đã bỏ qua cơ chế quản lý này.

Thực tế, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Điển hình, một chủ tàu du lịch tại Hải Phòng bị xử phạt 70 triệu đồng và tịch thu toàn bộ thiết bị sau khi tự ý lắp đặt hệ thống Starlink trái phép để phát Wi-Fi cho du khách.

Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân chỉ sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh do các doanh nghiệp được cấp phép hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp cung cấp.

Người dùng cần sử dụng thiết bị đầu cuối đã được chứng nhận hợp quy và đăng ký dịch vụ chính thức. Mọi hành vi sản xuất, nhập khẩu, mua bán, lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị Internet vệ tinh không đúng quy định có thể bị xử phạt từ 70 đến 100 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tang vật, thiết bị vi phạm.