Viettel Gia Lai đồng hành cùng khách hàng chuyển từ 2G lên 4G/5G

(GLO)- Sau hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng người dùng, mạng 2G tại Việt Nam dự kiến ngừng hoạt động hoàn toàn trong tháng 9 tới. Để bảo đảm việc liên lạc không bị gián đoạn, Viettel Gia Lai khuyến cáo và tích cực hỗ trợ khách hàng chủ động bật VoLTE, đổi sang SIM 4G hoặc eSIM

Tại Gia Lai, dự kiến sẽ có gần 1.000 trạm 2G đóng trên địa bàn 135 xã, phường sẽ tắt.

Bật VoLTE hôm nay, giữ kết nối ngày mai

Theo ông Phùng Văn Mẫn, Giám đốc Viettel Gia Lai, toàn tỉnh hiện còn gần 200 nghìn thuê bao Viettel chưa bật tính năng VoLTE.

Ông Mẫn giải thích: VoLTE (Voice over LTE) là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên mạng 4G, không cần chuyển xuống mạng 2G. Nhờ đó, cuộc gọi được kết nối nhanh hơn, chất lượng âm thanh rõ nét hơn và người dùng vẫn có thể truy cập Internet 4G trong khi đàm thoại.

Để tiếp tục sử dụng dịch vụ thoại khi mạng 2G được tắt, khách hàng cần bảo đảm 3 điều kiện: điện thoại hỗ trợ 4G/VoLTE, sử dụng SIM 4G hoặc eSIM và bật tính năng VoLTE trên thiết bị. Khách hàng có thể liên hệ các kênh chăm sóc khách hàng hoặc đến các điểm giao dịch của Viettel để được kiểm tra và hướng dẫn chi tiết hơn.

“Chúng tôi kêu gọi khách hàng chủ động kiểm tra và bật VoLTE trên điện thoại. Đây là thao tác đơn giản nhưng rất quan trọng, giúp khách hàng tiếp tục thực hiện cuộc gọi trên nền mạng 4G khi mạng 2G dừng hoạt động”, ông Phùng Văn Mẫn bày tỏ mong muốn.

Viettel Gia Lai đồng hành trong từng bước chuyển đổi

Chuyển đổi từ 2G lên 4G/5G không chỉ là yêu cầu để duy trì liên lạc mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm một hệ sinh thái kết nối hiện đại hơn.

Trên nền mạng 4G và 5G, khách hàng của Viettel Gia Lai có thể truy cập Internet tốc độ cao để học tập, làm việc, giải trí, xem video, sử dụng các nền tảng số và nhiều dịch vụ tiện ích khác. Với khách hàng có nhu cầu sử dụng data lớn, Viettel cung cấp nhiều gói cước 5G theo nhu cầu, từ data theo giờ, theo ngày đến các gói sử dụng nhiều ngày.

Trong đó có một số gói cước tiêu biểu như gói ngày; gói tuần dành cho khách hàng có nhu cầu Data trong khoảng thời gian ngắn như 5G10; 5G30 hoặc gói tháng cho khách hàng có nhu cầu Data thường xuyên như 5G135N. Đối với khách hàng vừa có nhu cầu thoại vừa có nhu cầu Data có thể chọn MXH150. Khách hàng có thể đăng ký, quản lý gói cước thông qua ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi và các kênh giao dịch chính thức của Viettel.

Việc lựa chọn gói cước phù hợp giúp người dùng khai thác hiệu quả tốc độ mạng 4G/5G, chủ động kiểm soát nhu cầu sử dụng và tận dụng tốt hơn những tiện ích của môi trường số.

Đối với khách hàng sử dụng thiết bị hỗ trợ eSIM, Viettel cũng đang thúc đẩy các hình thức chuyển đổi thuận tiện hơn. Từ ngày 1-7-2026, Viettel triển khai chương trình giảm hơn 50% phí chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM trên toàn quốc. Khách hàng thực hiện chuyển đổi trực tuyến trên ứng dụng Viettel Tammi được hưởng mức phí ưu đãi, nhanh chóng chuyển sang phương thức kết nối hiện đại trên các thiết bị tương thích.

Đối với khách hàng hòa mạng eSIM, Viettel cũng cung cấp các lựa chọn gói 5G với dung lượng lên tới 200 GB trong 30 ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao trong công việc, học tập và giải trí.