Gia Lai và Viettel tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số

(GLO)- Chiều 3-7, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.

Tham dự buổi làm việc về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía Tập đoàn Viettel có các Phó Tổng Giám đốc: Thiếu tướng Đỗ Minh Phương; Đại tá Đào Xuân Vũ và Đại tá Cao Anh Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Viettel trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở KH&CN đã báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030 giữa UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Viettel.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác gồm 8 nhóm nội dung nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của tỉnh trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thỏa thuận đã tạo khung phối hợp ổn định và bước đầu đem lại kết quả thiết thực, rõ nét, nhất là ở hạ tầng điều hành, y tế số, giáo dục số và chữ ký số.

Nhiều nội dung gắn trực tiếp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sự đồng hành của Viettel về hạ tầng và nguồn lực tài trợ đã hỗ trợ tích cực cho tiến trình chuyển đổi số của tỉnh trong điều kiện ngân sách còn hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn Viettel tiếp tục đồng hành, tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Ảnh: H.P

Nổi bật là hạ tầng viễn thông phủ khoảng 97% dân số với 3.724 trạm BTS (trong đó 808 trạm 5G); y tế số và giáo dục số được đầu tư đồng bộ với tổng kinh phí tài trợ gần 40 tỷ đồng; hệ thống hội nghị truyền hình kết nối thông suốt từ Tỉnh ủy đến 135 Đảng ủy xã, phường; hoàn thành cài đặt 38.499 chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức và 136.833 tài khoản chữ ký số cho người dân…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tham gia thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: H.P

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh và Tập đoàn Viettel. Tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Viettel đồng hành tư vấn, triển khai các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham gia tư vấn giải pháp xây dựng Đề án đô thị thông minh; tư vấn chuyển đổi số cho các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, HĐND cấp xã, phường và các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, tiếp tục tham gia xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh (Data Center), phát triển hạ tầng điện toán đám mây; mở rộng 5G, cáp quang đến cơ quan nhà nước, khu công nghiệp, trường học…

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam thông tin kết quả hợp tác về chuyển đổi số trên lĩnh vực giáo dục. Ảnh: H.P

Tập đoàn Viettel kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận giao 5 ha đất tại Khu logistics thuộc phân khu 8 (xã Canh Vinh, Khu kinh tế Nhơn Hội) cho Viettel để xây dựng Trung tâm logistics Viettel - Nhơn Hội Gia Lai; chấp thuận chủ trương hỗ trợ và giao quỹ đất tại địa phương để Viettel triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Thiếu tướng Đỗ Minh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định Viettel sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong quá trình chuyển đổi số. Ảnh: H.P

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Minh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel - khẳng định: Viettel sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong quá trình chuyển đổi số, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số, mở rộng vùng phủ sóng 5G, xây dựng và hoàn thiện các nền tảng số phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, Tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, cải cách hành chính và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Tập đoàn Viettel tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển hạ tầng số tại khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vườn quốc gia và những địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Viettel tiếp tục đồng hành, tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh với tinh thần làm thực chất, đồng bộ, đến tận cùng; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Viettel trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh thời gian qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Viettel chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.P

Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn Viettel và đề nghị Tập đoàn chủ động phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng nội dung hợp tác; tổ chức thực hiện đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị Viettel phát huy hơn nữa thế mạnh về công nghệ, hạ tầng số và nguồn nhân lực, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng chính quyền số trong giai đoạn mới.