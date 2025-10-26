Gia Lai định hướng giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành Y tế

(GLO)- Chiều 25-10, tại phường Quy Nhơn Đông, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel và Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số Y tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, định hướng giải pháp và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế địa phương.

Tham dự Hội thảo có ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo Sở Y tế và các phòng chuyên môn thuộc Sở; ông Nguyễn Việt Anh-Giám đốc Trung tâm Khách hàng Y tế-Giáo dục, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel; ông Phùng Văn Mẫn-Giám đốc Viettel Gia Lai, các diễn giả đến từ Bộ Y tế, các công ty, hệ thống đào tạo công nghệ thông tin, đại diện các bệnh viện, trung tâm y tế và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Quang Hùng phát biểu khai mạc tại hội thảo. Ảnh: CTV

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Tại Gia Lai, chỉ trong một thời gian rất ngắn, với tinh thần “thần tốc-quyết liệt-đồng lòng”, toàn ngành Y tế đã hoàn thành bệnh án điện tử tại 40 đơn vị khám chữa bệnh trên toàn tỉnh bao gồm tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế. Cùng với đó, hệ thống kios thông minh được lắp đặt và đưa vào vận hành, tạo nên cách tiếp đón người bệnh văn minh, thuận tiện và thân thiện.

Theo Giám đốc Sở Y tế, ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Viettel triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, liên thông dữ liệu y tế với dữ liệu hành chính và dân cư, thực hiện khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, liên thông giấy chứng sinh, giấy chứng tử, hóa đơn điện tử, thu phí không dùng tiền mặt.

Và quan trọng nhất là đưa nền tảng quản lý sức khỏe điện tử công dân vào vận hành thành công tại khu vực phía Đông của tỉnh. Đây chính là bước khởi đầu quan trọng cho một mô hình chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời, nơi mỗi người dân đều có một hồ sơ sức khỏe số duy nhất, được theo dõi và cập nhật liên tục.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Chuyển đổi số Y tế với mong muốn tích lũy kinh nghiệm và có các định hướng giải pháp và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế địa phương. Ảnh: CTV

Người đứng đầu ngành Y tế tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, ngành Y tế sẽ hoàn thiện và loại bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, đưa bệnh án điện tử trở thành phương thức quản lý duy nhất, thống nhất trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, ngành sẽ mở rộng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử công dân, đảm bảo mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe số duy nhất, liên thông từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, phục vụ suốt vòng đời. Đồng thời, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu sẽ được đặt lên hàng đầu.

Ngành Y tế cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo-AI trong quản lý, trong sàng lọc nguy cơ, chẩn đoán hình ảnh, dự báo dịch tễ nhưng luôn đảm bảo rằng con người là trung tâm, bác sĩ là người quyết định cuối cùng…

Để thực hiện công cuộc chuyển đổi số giai đoạn tiếp theo, ngành Y tế sẽ tiếp tục nâng cao năng lực số của đội ngũ, chuẩn hóa quy trình quản lý, hoàn thiện hạ tầng công nghệ và gắn kết quả chuyển đổi số với chỉ tiêu đánh giá chất lượng đơn vị.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe ông Trần Văn Tuyên-Chuyên gia Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo chia sẻ về các chính sách, định hướng của Bộ Y tế trong thời gian tới. Ông Nguyễn Minh Đức- Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Cyradar chia sẻ về chủ đề “An toàn thông tin trong chuyển đổi số y tế”. Ông Phan Tích Hoàng- Sáng lập viên kiêm Giám đốc Công nghệ của Hệ thống Đào tạo trí tuệ nhân tạo AI nói về “Ứng dụng AI trong Chuyển đổi số Y tế”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Việt Anh-đại diện Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel-Viettel Solutions thông tin: Chưa đầy 6 tháng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg, yêu cầu 100% bệnh viện hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trước ngày 30-9-2025, Viettel đã cùng ngành Y tế cả nước bước vào một “chiến dịch thần tốc”. Từ đồng bằng đến miền núi, từ quân y đến dân y, Viettel và các cộng sự đã in đậm dấu chân trên hành trình số hóa hơn 157 bệnh viện tại 40 tỉnh, thành phố.

Và đặc biệt, Gia Lai là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước khi 100% bệnh viện hoàn thành triển khai bệnh án điện tử đúng hạn và tiếp tục bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, hình thành được dữ liệu y tế để tiến tới Bệnh viện thông minh với 3 trụ cột lớn: Vận hành thông minh; hạ tầng thông minh và dịch vụ thông minh.

Tại Gia Lai, ngành Y tế đã hoàn thành bệnh án điện tử tại 40 đơn vị khám chữa bệnh trên toàn tỉnh bao gồm tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội thảo, đại diện Viettel cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, là nhà cung cấp giải pháp và là người bạn đồng hành chiến lược, cùng nghiên cứu, tư vấn, nâng cấp hạ tầng, tối ưu quy trình, và đặc biệt là ứng dụng các giải pháp thông minh, được phát triển bởi trí tuệ Việt Nam trên chính dữ liệu Việt Nam-để các bệnh viện Gia Lai không chỉ đạt chuẩn quốc gia, mà còn chạm tới tiêu chí bệnh viện thông minh thế giới.