Nhà báo người Nhật sở hữu tới 1.800 chiếc điện thoại

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Ông Yasuhiro Yamane - một nhà báo công nghệ Nhật Bản với hơn 20 năm theo dõi lĩnh vực smartphone và viễn thông – đang sở hữu bộ sưu tập hơn 1.800 chiếc điện thoại di động. Mới đây, ông đã lặn lội sang Hàn Quốc chỉ để mua Galaxy Z TriFold.

Nhà báo Yasuhiro Yamane đánh giá mẫu smartphone gập Galaxy Z TriFold nổi bật nhờ giao diện người dùng được tối ưu riêng cho thiết bị gập, không chỉ công nghệ màn hình. Những tính năng như chia đôi màn hình hay đa nhiệm được Samsung triển khai một cách đặc biệt hiệu quả.

nha-bao-nguoi-nhat-ben-bo-suu-tap-1800-chiec-dien-thoai-cua-ban-than.jpg
Nhà báo người Nhật Yasuhiro Yamane bên bộ sưu tập 1.800 chiếc điện thoại của mình. Ảnh: Samsung Newsroom/znews

Ông Yamane cũng khuyến nghị đối tượng sử dụng thiết bị này nên là các nhà sáng tạo nội dung và người dùng doanh nghiệp khi thường xuyên phải đa nhiệm. Bởi lẽ, thiết bị phù hợp để chạy cùng lúc 2-3 ứng dụng, chẳng hạn như kiểm tra email, xem bản đồ và đọc tài liệu PDF.

Khi kết hợp với bàn phím Bluetooth, người dùng có thể vừa viết bài vừa tra cứu thông tin cùng lúc. Samsung DeX còn mở rộng hơn nữa khả năng làm việc của thiết bị trong môi trường công việc.

Được biết, nhà báo Yamane hiện sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Trong bộ sưu tập điện thoại hơn 1.800 chiếc của mình, ông ấn tượng nhất với Serenata - mẫu điện thoại âm nhạc cao cấp được Samsung và Bang & Olufsen đồng phát triển vào năm 2007.

