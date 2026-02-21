Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

4 trạm Gateway của Starlink sẽ đặt tại 3 tỉnh, thành Việt Nam

H.M (Theo VnExpress, Dân Trí)

(GLO)- Phú Thọ, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh là 3 địa phương được chọn để đặt 4 trạm Gateway chiến lược của internet vệ tinh Starlink của Elon Musk.

Theo giấy phép được Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, Công ty Starlink Services Việt Nam được sử dụng tần số và đặt thiết bị vô tuyến điện cho dịch vụ cố định qua vệ tinh tại phường Liên Chiểu 2 (Đà Nẵng), xã Bình Nguyên (Phú Thọ), phường Tăng Nhơn Phú và phường Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh).

starlink-tram-mat-dat-1-177161-2290-4785-1771615066.jpg
Trạm cổng mặt đất của Starlink tại đảo Unalaska, Alaska, Mỹ. Ảnh: Starlink

Trạm gateway là nơi đặt thiết bị vô tuyến điện, kết nối giữa vệ tinh với hạ tầng mạng mặt đất, đồng thời trung chuyển dữ liệu. Để truy cập Internet, chảo (ăng-ten) của người dùng kết nối vệ tinh, sau đó vệ tinh gửi tín hiệu đến trạm gần nhất.

Theo Starlink Insider, đến hết 2025, mạng lưới có 150 gateway đang hoạt động trên toàn cầu, 13 trạm đang xây dựng và 19 trạm chờ phê duyệt.

Hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp được kỳ vọng góp phần bổ sung cho hạ tầng viễn thông hiện có, tăng cường khả năng kết nối, đặc biệt tại các khu vực khó triển khai hạ tầng truyền dẫn mặt đất hoặc cần tăng cường khả năng dự phòng. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao năng lực hạ tầng số, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số quốc gia.

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, với mục tiêu phủ sóng kết nối băng rộng tới những khu vực khó tiếp cận. Đến cuối 2025, SpaceX đã phóng hơn 10.000 vệ tinh, dù không phải toàn bộ đều đang hoạt động. Doanh nghiệp hiện cung cấp dịch vụ tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tháng 4-2025, Starlink trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam đồng ý thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh. Starlink được triển khai 4 trạm gateway với tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

