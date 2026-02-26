Sau áp lực từ Tổng thống Trump, Apple chuyển một phần dây chuyền sản xuất Mac Mini về Mỹ

(GLO)- Apple sẽ chuyển một phần hoạt động sản xuất máy tính để bàn Mac Mini từ châu Á sang Mỹ. Động thái này được đưa ra sau nhiều áp lực từ Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường sản xuất trong nước.

Theo kế hoạch mà Apple vừa công bố, quy trình sản xuất mới dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay tại nhà máy của đối tác Foxconn ở phía Bắc Houston. Đây cũng là nơi lắp ráp máy chủ phục vụ các tính năng Apple Intelligence.

Với giá khởi điểm 600 USD, Mac Mini thu hút sự chú ý của nhiều người trong thời gian gần đây. Ảnh: Internet

Cơ sở sản xuất máy chủ AI cũng được mở rộng, bao gồm khu đào tạo hơn 1.800 m2. Khu vực nhà kho sẽ được chuyển đổi thành cơ sở sản xuất Mac Mini, diện tích khoảng 2 ha.

Với giá khởi điểm 600 USD, Mac Mini thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây khi nhiều người mua để chạy phần mềm AI. Nhiều tin đồn cho biết, sản phẩm sẽ được nâng cấp trong năm nay, trang bị chip xử lý mới.

Được biết, phần lớn sản phẩm của Apple, bao gồm iPhone và iPad, vẫn được sản xuất tại châu Á, chủ yếu là Trung Quốc. Đây là động thái đầu tư mới nhất của nhà sản xuất iPhone tại thị trường nội địa, tiếp nối cam kết được công bố hồi tháng 8-2025 về việc rót 600 tỷ USD vào Mỹ trong 4-2026.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh hồi tháng 5-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa áp thuế 25% lên các sản phẩm của Apple sản xuất ở nước ngoài.

Tuyên bố của ông Trump đã làm đảo ngược chính sách trước đó khi chính quyền Mỹ từng miễn trừ thuế quan cho điện thoại thông minh, máy tính và thiết bị điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc.

Giới phân tích cho rằng, Apple đã nhún nhường quá mức để làm hài lòng chính quyền ông Trump. Tuy vậy, những nỗ lực trên giúp doanh nghiệp tránh khỏi áp lực lớn về thuế quan và giá cả.