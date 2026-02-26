Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Sau áp lực từ Tổng thống Trump, Apple chuyển một phần dây chuyền sản xuất Mac Mini về Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Znews, TTXVN)

(GLO)- Apple sẽ chuyển một phần hoạt động sản xuất máy tính để bàn Mac Mini từ châu Á sang Mỹ. Động thái này được đưa ra sau nhiều áp lực từ Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường sản xuất trong nước.

Theo kế hoạch mà Apple vừa công bố, quy trình sản xuất mới dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay tại nhà máy của đối tác Foxconn ở phía Bắc Houston. Đây cũng là nơi lắp ráp máy chủ phục vụ các tính năng Apple Intelligence.

apple-chuyen-mot-phan-day-chuyen-san-xuat-mac-mini-ve-my.jpg
Với giá khởi điểm 600 USD, Mac Mini thu hút sự chú ý của nhiều người trong thời gian gần đây. Ảnh: Internet

Cơ sở sản xuất máy chủ AI cũng được mở rộng, bao gồm khu đào tạo hơn 1.800 m2. Khu vực nhà kho sẽ được chuyển đổi thành cơ sở sản xuất Mac Mini, diện tích khoảng 2 ha.

Với giá khởi điểm 600 USD, Mac Mini thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây khi nhiều người mua để chạy phần mềm AI. Nhiều tin đồn cho biết, sản phẩm sẽ được nâng cấp trong năm nay, trang bị chip xử lý mới.

Được biết, phần lớn sản phẩm của Apple, bao gồm iPhone và iPad, vẫn được sản xuất tại châu Á, chủ yếu là Trung Quốc. Đây là động thái đầu tư mới nhất của nhà sản xuất iPhone tại thị trường nội địa, tiếp nối cam kết được công bố hồi tháng 8-2025 về việc rót 600 tỷ USD vào Mỹ trong 4-2026.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh hồi tháng 5-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa áp thuế 25% lên các sản phẩm của Apple sản xuất ở nước ngoài.

Tuyên bố của ông Trump đã làm đảo ngược chính sách trước đó khi chính quyền Mỹ từng miễn trừ thuế quan cho điện thoại thông minh, máy tính và thiết bị điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc.

Giới phân tích cho rằng, Apple đã nhún nhường quá mức để làm hài lòng chính quyền ông Trump. Tuy vậy, những nỗ lực trên giúp doanh nghiệp tránh khỏi áp lực lớn về thuế quan và giá cả.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

Tin tức công nghệ

(GLO)- OpenAI xác nhận đang thử nghiệm hiển thị quảng cáo trong ChatGPT bản miễn phí và gói Go tại Mỹ, riêng các gói Pro, Business, Enterprise, Education vẫn duy trì không quảng cáo. Bước đi này giúp người dùng tăng khả năng tiếp cận công cụ AI tiên tiến mà không phải trả thêm tiền.

Tập huấn bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Gia Lai: Hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Ngày 28-1, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức tập huấn hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ cho chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp.

null