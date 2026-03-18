AlphaEvolve của Google DeepMind vừa phá 5 kỷ lục về số Ramsey

(GLO)- Google DeepMind vừa công bố báo cáo khoa học về việc AlphaEvolve phá vỡ cùng lúc 5 kỷ lục về giới hạn dưới số Ramsey. Đây là bài toán tổ hợp khó bậc nhất trong toán học, với các kỷ lục cũ tồn tại 6-20 năm.

Cụ thể, AlphaEvolve đã cải thiện giới hạn dưới của 5 số Ramsey kinh điển gồm R(3,13) từ 60 lên 61; R(3,18) từ 99 lên 100; R(4,13) từ 138 lên 139; R(4,14) từ 147 lên 148 và R(4,15) từ 158 lên 159. Tất cả 5 đột phá đến từ cùng một hệ thống.

AlphaEvolve phá vỡ cùng lúc 5 kỷ lục về giới hạn dưới số Ramsey. Ảnh: Znews

Đặc biệt, AlphaEvolve không giải bài toán theo cách thông thường. Thay vì con người thiết kế thuật toán tìm kiếm rồi để máy chạy, AlphaEvolve tự lý luận trong không gian thuật toán riêng. Nó dùng mô hình ngôn ngữ lớn Gemini để liên tục cải thiện code, chạy thử, chấm điểm và giữ lại những thuật toán hiệu quả nhất.

Ông Demis Hassabis - CEO DeepMind gọi đây là "một cột mốc lớn của AI trong lĩnh vực toán học", bởi số Ramsey là bài toán làm khó cả những các nhà toán học lớn.

Đây không phải lần đầu AlphaEvolve gây chấn động. Trước đó, hệ thống này đã phá kỷ lục 56 năm trong nhân ma trận, tối ưu lịch vận hành trung tâm dữ liệu của Google và phát hiện các sơ đồ đơn giản hóa cấu trúc chip AI.