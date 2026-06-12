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Người sinh những năm này cần kiểm tra, cập nhật căn cước trên VNeID

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ANH TÚC ANH TÚC (theo Znews, Cafef)

(GLO)- Năm 2026, nhiều công dân Việt Nam sẽ đến các mốc tuổi bắt buộc phải cấp mới hoặc cấp đổi thẻ căn cước theo quy định của Luật Căn cước.

Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo những người sinh vào các năm 2012, 2001, 1986 và 1966 nên chủ động kiểm tra thông tin trên ứng dụng VNeID, đồng thời thực hiện thủ tục cấp hoặc đổi thẻ khi đến hạn để tránh ảnh hưởng đến các giao dịch hành chính, tài chính và dịch vụ công trực tuyến.

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Những người sinh năm 1966, 1986 và 2001 sẽ hết hạn CCCD trong năm nay. Ảnh: Xuân Sang/Znews

Theo quy định hiện hành, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Đối chiếu với năm 2026, các nhóm tuổi tương ứng là người sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi), 2001 (đủ 25 tuổi), 1986 (đủ 40 tuổi) và 1966 (đủ 60 tuổi). Trong đó, người sinh năm 2012 phải làm thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã được cấp trước đó; các nhóm còn lại thuộc diện cấp đổi thẻ theo quy định.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp ngoại lệ. Những người đã được cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước trong vòng 2 năm trước thời điểm đến hạn đổi thẻ có thể tiếp tục sử dụng thẻ hiện tại đến kỳ đổi tiếp theo. Đối với công dân đã được cấp hoặc đổi thẻ từ khi đủ 58 tuổi trở lên, thẻ có giá trị sử dụng lâu dài và không bắt buộc phải đổi lại khi đủ 60 tuổi.

Việc chậm thực hiện cấp đổi thẻ có thể dẫn đến nhiều bất tiện. Theo quy định xử phạt hiện hành, người không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, thẻ căn cước hết hiệu lực có thể khiến một số giao dịch ngân hàng bị tạm dừng cho đến khi khách hàng cập nhật giấy tờ hợp lệ; một số chức năng liên quan đến tài khoản định danh điện tử VNeID cũng có thể bị ảnh hưởng.

Hiện nay, người dân có thể đăng nhập ứng dụng VNeID, vào mục “Thủ tục hành chính”, chọn “Cấp đổi thẻ căn cước”, kiểm tra thông tin cá nhân, lựa chọn cơ quan tiếp nhận, đặt lịch hẹn và hoàn tất hồ sơ trực tuyến.

Việc chủ động kiểm tra và cập nhật sớm sẽ giúp hạn chế rủi ro phát sinh, đồng thời bảo đảm các giao dịch, thủ tục hành chính được thực hiện thông suốt.

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