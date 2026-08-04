Đêm 12, rạng sáng 13-8: Cơ hội ngắm mưa sao băng Perseids đẹp nhất năm bằng mắt thường

(GLO)- Mưa sao băng Perseids năm 2026 sẽ đạt cực đại vào đêm 12, rạng sáng 13-8. Đây được xem là một trong những hiện tượng thiên văn đáng chờ đợi nhất trong năm, với điều kiện quan sát tại Việt Nam được đánh giá khá thuận lợi.

Perseids hoạt động hằng năm trong khoảng từ ngày 17-7 đến 24-8, hình thành khi Trái Đất đi qua dòng bụi do sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại.

Khi các hạt bụi lao vào khí quyển Trái Đất với vận tốc rất lớn, chúng bốc cháy và tạo nên những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Trận mưa sao băng này đã được con người quan sát và ghi nhận từ hơn 2.000 năm trước.

Nếu thời tiết thuận lợi, đây sẽ là cơ hội đẹp nhất trong năm để người yêu thiên văn tại Việt Nam chiêm ngưỡng hiện tượng tự nhiên này bằng mắt thường. Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), điểm đặc biệt của Perseids năm nay là trăng mới xuất hiện đúng thời điểm cực đại, khiến ánh trăng gần như không ảnh hưởng đến việc quan sát. Đây là điều kiện hiếm gặp, giúp cả những vệt sao băng mờ cũng dễ được nhìn thấy hơn so với nhiều năm trước.

Tổ chức Sao băng Quốc tế (IMO) nhận định: Trong điều kiện lý tưởng, Perseids có thể tạo ra khoảng 100 sao băng mỗi giờ. Trên thực tế, số lượng quan sát được sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và mức độ ô nhiễm ánh sáng, song tại các khu vực có bầu trời đủ tối, người quan sát vẫn có thể bắt gặp hàng chục vệt sao băng mỗi giờ.

Tại Việt Nam, thời điểm thích hợp nhất để quan sát là từ khoảng 23 giờ đêm đến trước bình minh, đặc biệt đêm 12, rạng sáng 13-8, khi điểm phát xạ của mưa sao băng đã lên cao trên bầu trời.

Người quan sát không cần kính thiên văn mà chỉ cần lựa chọn địa điểm thoáng, tránh ánh sáng đô thị, hạn chế sử dụng điện thoại và để mắt thích nghi với bóng tối khoảng 20-30 phút trước khi quan sát.

Theo các chuyên gia thiên văn, Perseids còn nổi tiếng bởi thường xuất hiện nhiều "quả cầu lửa" (fireball) - những vệt sao băng có độ sáng vượt trội, tạo nên màn trình diễn ánh sáng ấn tượng trên bầu trời đêm.

Nếu thời tiết thuận lợi, đây sẽ là cơ hội đẹp nhất trong năm để người yêu thiên văn tại Việt Nam chiêm ngưỡng hiện tượng tự nhiên này bằng mắt thường.