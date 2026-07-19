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Facebook phiên bản web sập trên toàn cầu

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Người dùng Facebook hoang mang khi truy cập phiên bản web và bị báo lỗi "Tài khoản tạm thời không khả dụng. Tài khoản của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web".

Mạng xã hội Facebook đang gặp lỗi trên phiên bản website. Khi truy cập Facebook trên máy tính, nền tảng thông báo: "Tài khoản tạm thời không khả dụng. Tài khoản của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web. Chúng tôi hy vọng sự cố này sớm được khắc phục. Vui lòng thử lại sau vài phút".

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Mạng xã hội Facebook báo lỗi tài khoản không khả dụng lúc 14 giờ 55 ngày 19.7
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