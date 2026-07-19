Facebook phiên bản web sập trên toàn cầu

Mạng xã hội Facebook đang gặp lỗi trên phiên bản website. Khi truy cập Facebook trên máy tính, nền tảng thông báo: "Tài khoản tạm thời không khả dụng. Tài khoản của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web. Chúng tôi hy vọng sự cố này sớm được khắc phục. Vui lòng thử lại sau vài phút".
Meta xác nhận sự cố diện rộng, khẩn trương khôi phục Facebook, Instagram và Messenger
(GLO)- Tối 12-6, hàng loạt nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta gồm Facebook, Messenger, Instagram và Threads bất ngờ gặp sự cố trên phạm vi toàn cầu, khiến người dùng tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác không thể truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ một cách bình thường.