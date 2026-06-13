Meta xác nhận sự cố diện rộng, khẩn trương khôi phục Facebook, Instagram và Messenger

(GLO)- Tối 12-6, hàng loạt nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta gồm Facebook, Messenger, Instagram và Threads bất ngờ gặp sự cố trên phạm vi toàn cầu, khiến người dùng tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác không thể truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ một cách bình thường.

Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 20 giờ 40 phút (giờ Việt Nam), nhanh chóng gây ra làn sóng phản ánh trên các mạng xã hội và các trang theo dõi tình trạng dịch vụ trực tuyến.

Ứng dụng Messenger không thể truy cập. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Theo phản ánh của người dùng, nhiều tài khoản Facebook tự động đăng xuất và hiển thị thông báo “phiên làm việc đã hết hạn”. Trong khi đó, Messenger không thể gửi hoặc nhận tin nhắn, còn Instagram và Threads gặp tình trạng tải nội dung chậm hoặc không thể truy cập hoàn toàn. Sự cố không chỉ xuất hiện tại Việt Nam mà còn được ghi nhận ở Mỹ, Anh và nhiều khu vực khác trên thế giới.

Trước tình trạng gián đoạn dịch vụ trên diện rộng, Meta đã chính thức lên tiếng xác nhận đang gặp sự cố kỹ thuật và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.

Các mạng xã hội thuộc hệ sinh thái của Meta không thể truy cập.

Người phát ngôn của tập đoàn cho biết công ty nhận thức được việc người dùng đang gặp khó khăn khi truy cập các nền tảng và các đội ngũ kỹ thuật đang nỗ lực đưa hệ thống trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, trong thời gian xảy ra sự cố, trang trạng thái dịch vụ chính thức của Meta vẫn hiển thị các hệ thống ở trạng thái hoạt động bình thường, khiến nhiều người dùng bối rối và không rõ nguyên nhân xuất phát từ thiết bị cá nhân hay từ phía nền tảng.

Ngược lại, các dịch vụ theo dõi độc lập như DownDetector đã ghi nhận hàng trăm nghìn báo cáo lỗi chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy mức độ ảnh hưởng rất lớn của sự cố lần này.

Đến cuối buổi tối cùng ngày, nhiều người dùng cho biết đã có thể truy cập trở lại một số dịch vụ, dù tốc độ và độ ổn định chưa hoàn toàn được khôi phục. Meta chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố nhưng khẳng định đang tiếp tục theo dõi và xử lý để bảo đảm các nền tảng vận hành ổn định.

Đây không phải lần đầu hệ sinh thái Meta gặp sự cố quy mô lớn. Trước đó, các nền tảng của tập đoàn này cũng từng nhiều lần bị gián đoạn dịch vụ trên toàn cầu, ảnh hưởng tới hàng triệu người dùng và hoạt động của nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào mạng xã hội.