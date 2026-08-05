Phường Hội Phú tập huấn sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

(GLO)- Sáng 5-8, UBND phường Hội Phú tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử (iDesk) cho các tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng hệ thống trong tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn đăng nhập hệ thống, thay đổi mật khẩu tài khoản, tiếp nhận, tra cứu và xử lý văn bản chỉ đạo; thực hiện quy trình gửi báo cáo, tạo dự thảo trả lời văn bản trên iDesk; đồng thời khai thác lịch công tác của UBND phường.

Cán bộ văn phòng UBND phường Hội Phú hướng dẫn sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử (iDesk) cho các tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn trên địa bàn phường. Ảnh: H.D

Bên cạnh đó, báo cáo viên còn hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng EverNet trên điện thoại thông minh, bao gồm tải và cài đặt ứng dụng, cấu hình máy chủ, đăng nhập tài khoản, tiếp nhận văn bản, xử lý công việc và theo dõi lịch công tác trên thiết bị di động.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận cũng như nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng để được báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn trực tiếp.