Phường Hội Phú tập huấn sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn đăng nhập hệ thống, thay đổi mật khẩu tài khoản, tiếp nhận, tra cứu và xử lý văn bản chỉ đạo; thực hiện quy trình gửi báo cáo, tạo dự thảo trả lời văn bản trên iDesk; đồng thời khai thác lịch công tác của UBND phường.
Bên cạnh đó, báo cáo viên còn hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng EverNet trên điện thoại thông minh, bao gồm tải và cài đặt ứng dụng, cấu hình máy chủ, đăng nhập tài khoản, tiếp nhận văn bản, xử lý công việc và theo dõi lịch công tác trên thiết bị di động.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận cũng như nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng để được báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn trực tiếp.