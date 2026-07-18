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Lần đầu Việt Nam đăng cai Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VGP News, Vietnamnet)

(GLO)- Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Meta, AI for Vietnam Foundation, Tập đoàn FPT và Đại học Duy Tân vừa phát động Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2027 (IAIO 2027).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai IAIO và cũng là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại khu vực Đông Nam Á.

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Chính thức khởi động công tác chuẩn bị cho Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IAIO) năm 2027. Ảnh: BTC/VGP

Theo kế hoạch, IAIO 2027 sẽ diễn ra tại TP. Đà Nẵng từ ngày 25-2 đến 2-3-2027. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra cơ hội giao lưu học thuật quốc tế lớn cho thế hệ trẻ trong nước.

Để chuẩn bị lực lượng tranh tài trên sân nhà, Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (VAIO 2027) đã chính thức khởi động. Kỳ thi hướng tới đối tượng học sinh THCS và THPT trên cả nước, nhằm phát hiện và bồi dưỡng các em có năng lực về toán học, khoa học máy tính, lập trình và trí tuệ nhân tạo.

Vòng sơ khảo quốc gia VAIO 2027 dự kiến diễn ra ngày 18-10-2026 tại nhiều địa phương trên cả nước. Vòng chung kết quốc gia dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10-1-2027 nhằm chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất để thành lập đội tuyển quốc gia tham dự IAIO 2027.

Việc đăng cai IAIO 2027 góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái AI toàn cầu; đồng thời tạo động lực phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.

Được biết, IAIO được khởi xướng bởi GS. John Shawe-Taylor - Chủ tịch IAIO kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo (IRCAI). Đây là sân chơi học thuật chuyên sâu dành cho học sinh phổ thông toàn cầu tiếp cận các vấn đề mới của công nghệ.

Tại IAIO 2026 diễn ra ở Slovenia, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc mang về 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

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