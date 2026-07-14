Hiểu Toán học, làm chủ trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong học tập và đời sống, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng thành thạo công cụ, mà ở khả năng hiểu nền tảng Toán học phía sau công nghệ này.

Đó cũng là thông điệp xuyên suốt của “Trường hè Toán học” và khóa bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên Toán năm 2026 do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cùng Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) tổ chức.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ chuyên đề "Toán học đằng sau Trí tuệ nhân tạo: Từ Toán học phổ thông đến AI hiện đại" tại Trường hè Toán học năm 2026. Ảnh: Minh Chí

Năm nay, chương trình được tổ chức đồng thời tại hai khu vực. Trong khi học sinh, giáo viên phía Bắc tham gia tại Trường Đại học Phenikaa thì Gia Lai là điểm đăng cai, quy tụ 229 học sinh và 43 giáo viên đến từ các trường THPT chuyên khu vực phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên.

Trong 10 ngày, học sinh được học các chuyên đề chuyên sâu về hình học, đại số, số học, tổ hợp và giải tích; giáo viên được cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy và trao đổi học thuật với các chuyên gia Toán học hàng đầu cả nước.

Thay vì mở đầu bằng các chuyên đề hình học hay đại số như thường lệ, các học sinh tham gia Trường hè Toán học được PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) truyền đạt chuyên đề “Toán học đằng sau Trí tuệ nhân tạo: Từ Toán học phổ thông đến AI hiện đại”. Qua bài giảng, các em hiểu rõ hơn vai trò của Toán học trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Các chuyên đề chuyên sâu về Toán học được giảng dạy bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu cả nước. Ảnh: Minh Chí

Theo PGS.TS. Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Việc lựa chọn AI làm chủ đề mở đầu của trường hè xuất phát từ thực tế trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống, trong khi nền tảng cốt lõi của công nghệ này chính là Toán học. Ông cho rằng không nhất thiết học sinh đều trở thành nhà toán học. Tuy nhiên, nếu hiểu được nền tảng của AI thì dù làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào, các em cũng sẽ biết cách ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn.

Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán nhấn mạnh, điểm cốt yếu của "Trường hè Toán học" không chỉ nằm ở các kỳ thi học sinh giỏi mà còn ở việc khơi dậy tình yêu đối với Toán học, tạo cơ hội để những học sinh có chung niềm đam mê kết nối, học hỏi và cùng phát triển.

Theo Ban Tổ chức, "Trường hè Toán học" năm 2026 không chỉ là nơi bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên mà còn là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên và học sinh yêu Toán. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần học thuật, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu Toán học và xây dựng cộng đồng những người trẻ yêu Toán.

Đối với nhiều học sinh, chuyên đề về AI là nội dung được mong chờ nhất của trường hè năm nay.

Em Huỳnh Ngọc Minh Anh (Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp) cho biết rất háo hức khi đây là lần đầu tiên xa gia đình trong 10 ngày để học tập cùng những học sinh chuyên Toán đến từ nhiều địa phương. Với em, AI giống như một "người trợ giảng", giúp em giải thích lại những nội dung chưa hiểu theo cách dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, em chỉ xem AI là công cụ hỗ trợ, không để AI thay thế việc tự suy nghĩ và tìm lời giải.

Trong khi đó, em Trần Nguyễn Gia Minh (học sinh Trường APC Gia Lai) lại nhấn mạnh vai trò của tư duy độc lập. Theo em, AI có thể gợi mở nhiều cách giải và hỗ trợ phân tích những bài toán khó, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là người học phải tự suy nghĩ trước khi tìm đến công nghệ.

"Trước hết mình phải tự tìm lời giải, sau đó mới dùng AI để kiểm chứng hoặc tham khảo thêm cách tiếp cận khác. Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào AI thì sẽ rất khó phát triển tư duy" - Gia Minh chia sẻ. Sau trường hè, em kỳ vọng sẽ tích lũy thêm kiến thức để hướng tới các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

Học sinh trao đổi, thảo luận để tìm lời giải trong giờ học tại Trường hè Toán học. Ảnh: Minh Chí

Suốt 10 ngày, 229 học sinh cùng sinh hoạt nội trú, học các chuyên đề, tham gia hoạt động ngoại khóa, tham quan một số danh thắng của Gia Lai và đêm gala kết nối. Qua đó, các em có cơ hội học tập, giao lưu và kết nối với những bạn trẻ có chung niềm đam mê Toán học đến từ nhiều tỉnh, thành.

Học sinh chăm chú theo dõi các chuyên đề do các chuyên gia Toán học giảng dạy tại Trường hè Toán học. Ảnh: Minh Chí

Ở góc độ người dạy, cô Tiên Thị Mỹ Tâm (Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Vĩnh Long) cho rằng, để hướng dẫn học sinh sử dụng AI đúng cách thì trước hết giáo viên phải chủ động cập nhật và làm chủ công nghệ.

"Tôi mong muốn được cập nhật công nghệ mới, các dạng bài mới và xu hướng ra đề hiện nay. Khóa học cũng là dịp để giáo viên các trường chuyên kết nối, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời tạo cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau" - cô chia sẻ.

Theo thầy Đàm Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường APC Gia Lai, toàn bộ điều kiện về học tập, sinh hoạt và tổ chức hoạt động trải nghiệm đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy đều là những chuyên gia Toán học hàng đầu cả nước, trong đó có nhiều người vừa trực tiếp bồi dưỡng Đội tuyển Olympic Toán quốc tế (IMO) của Việt Nam.

Sau 10 ngày học tập, điều học sinh nhận được không chỉ là kiến thức chuyên môn hay những phương pháp giải toán mới, mà còn là tình yêu đối với Toán học và nhận thức rõ hơn về nền tảng khoa học phía sau sự phát triển của AI.

Đó cũng là giá trị lâu dài mà "Trường hè Toán học" hướng tới: tạo môi trường học thuật để những người trẻ yêu Toán gặp gỡ, học hỏi, nuôi dưỡng niềm đam mê và tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu, khám phá Toán học.