Trang bị “vắc xin số” cho học sinh

(GLO)- Từ học tập, giải trí đến kết nối bạn bè, học sinh ngày càng gắn bó với không gian mạng. Trang bị "vắc xin số", khả năng nhận diện và ứng phó với nguy cơ trên mạng xã hội là cách bảo vệ học sinh trong đời sống thực.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại các buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo các cấp, nhiều học sinh trong tỉnh bày tỏ lo lắng về tình trạng bạo lực học đường và những nguy cơ có thể gặp phải trong môi trường học tập, đời sống.

Học sinh sử dụng điện thoại tra cứu thông tin phục vụ học tập. Ảnh: T.Y

Em Trần Hương Giang (học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước, xã Tuy Phước Bắc) rất lo lắng trước những nguy cơ trên không gian mạng, nhất là tình trạng lừa đảo giới trẻ khi tìm việc làm thêm.

Theo Giang, học sinh, đặc biệt là những em chuẩn bị bước vào môi trường đại học, cần được trang bị kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo và tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường số.

Em Trịnh Thị Diễm Kiều (học sinh Trường THCS Bình Hòa, xã Bình An) cũng quan tâm trước việc những nội dung độc hại, nhạy cảm, bạo lực, dụ dỗ… vẫn không ngừng xuất hiện trên YouTube, TikTok, Facebook. Em băn khoăn làm thế nào để thiết lập bộ lọc, ngăn chặn những nội dung xấu…

Theo anh Ngô Minh Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai, được nhiều người biết đến với tên gọi Hiếu PC), chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, không gian mạng đã trở thành một phần đời sống của giới trẻ. Vì vậy, nhà trường cần thường xuyên trang bị kiến thức về an toàn mạng, kỹ năng số. Bên cạnh đó, gia đình cũng cần quan tâm, chia sẻ để các bạn có chỗ dựa khi gặp sự cố. Học sinh cần được trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro, tự bảo vệ mình trong môi trường trực tuyến.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu chia sẻ kỹ năng an toàn trên không gian mạng với học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai cuối năm 2025. Ảnh: T.Y

Trước một đường link lạ, lời mời gọi hấp dẫn, tài khoản không rõ danh tính hay những yêu cầu bất thường, điều quan trọng là không vội vàng làm theo. Theo anh Hiếu PC, mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen “chậm lại” vài giây để kiểm chứng trước khi nhấp chuột, nhập thông tin hoặc tương tác với người lạ.

Nếu chẳng may gặp sự cố, các em cần báo ngay cho cha mẹ, thầy cô, người thân hoặc cơ quan chức năng thay vì tự mình xử lý.

Bạo lực học đường không chỉ diễn ra trong phạm vi trường học mà còn có xu hướng kéo dài trên không gian mạng khi hình ảnh, clip vụ việc bị phát tán, khiến tổn thương của học sinh bị nhân lên.

Vụ bạo lực học đường xảy ra tại một trường THPT ở phường Bồng Sơn thời gian qua là minh chứng. Thay vì can ngăn hoặc báo cáo cho giáo viên, một số học sinh dùng điện thoại quay clip, chia sẻ cho bạn bè rồi đăng tải lên mạng xã hội, khiến tổn thương của người bị hại tiếp tục kéo dài.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Bá Công, việc bảo vệ học sinh trước các mối nguy cơ bạo lực học đường và trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà cần sự phối hợp giữa các bên liên quan.

Ngày 1-4-2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, nhà trường và gia đình cùng xây dựng môi trường học đường an toàn; trong đó chú trọng tư vấn tâm lý học đường, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh bảo mật, xử lý nhanh vụ việc và phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ quan chức năng để bảo vệ học sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Bá Công khuyến cáo: Học sinh không nên quay clip hoặc chia sẻ hình ảnh các vụ bạo lực học đường lên mạng xã hội. Khi phát hiện bạn có dấu hiệu bị bạo lực, các em cần báo cho thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy thay vì im lặng hoặc tự giải quyết.