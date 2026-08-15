Bữa ăn bán trú năm học mới sẽ được kiểm soát ra sao sau chỉ đạo mới của Thủ tướng?

(GLO)- Trước thềm năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết quản lý bữa ăn trong trường học, từ nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp đến khay ăn thực tế; đồng thời, phản ánh của phụ huynh phải được xử lý trong vòng 24 giờ.

Ngày 14-8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong cơ sở giáo dục. Một loạt yêu cầu mới được đặt ra nhằm kiểm soát chặt bữa ăn học đường, trong đó có bữa ăn bán trú.

Rà soát toàn bộ bếp ăn, đơn vị cung cấp suất ăn

Theo Chỉ thị, thời gian qua vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về ATTP, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên; có trường hợp sử dụng thực phẩm, nguyên liệu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Trước thềm năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết quản lý bữa ăn trong trường học, từ nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp đến khay ăn thực tế. Ảnh: thieunien.vn

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng tin trường học, đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Việc này phải hoàn thành trong tháng 9-2026.

Các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học cũng phải được lập danh sách, kiểm tra, đánh giá năng lực và điều kiện bảo đảm ATTP. Mạng lưới, đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn sẽ được số hóa, kết nối, công khai; đồng thời minh bạch thông tin về nguồn gốc, chất lượng và giá cả theo quy định.

Đối với cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn hoặc nguyên liệu thực phẩm không bảo đảm vệ sinh ATTP, Chỉ thị yêu cầu kiên quyết dừng hợp đồng. Việc kiểm tra, đánh giá phải thực hiện định kỳ hằng tháng và đột xuất.

Bộ Y tế được giao tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất điều kiện ATTP tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học cũng như các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn. Những cơ sở vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và xử lý theo quy định.

Phụ huynh được xem hình ảnh khay ăn thực tế

Một yêu cầu đáng chú ý khác liên quan trực tiếp đến việc giám sát bữa ăn của học sinh.

Theo Chỉ thị số 33/CT-TTg, các cơ sở giáo dục phải công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh thông qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ hoặc nhóm liên lạc trực tuyến.

Phụ huynh sẽ được xem hình ảnh khay ăn thực tế. Ảnh: M.T

Thông tin công khai gồm: đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Qua đó, phụ huynh có thêm căn cứ để theo dõi suất ăn mà con em mình sử dụng tại trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn; cùng giáo viên, học sinh kiểm chứng, đánh giá chất lượng bữa ăn. Nếu đủ điều kiện, có thể thực hiện test nhanh đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến.

Với trường sử dụng suất ăn được chế biến từ bên ngoài, Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp. Đặc biệt, các trường phải tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ.

Kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào đến suất ăn

Theo yêu cầu của Thủ tướng, lãnh đạo và nhân viên y tế trường học phải trực tiếp tham gia giám sát, kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường.

Việc kiểm soát được thực hiện từ lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến sơ chế, bảo quản, chế biến và cung cấp suất ăn. Bữa ăn phải bảo đảm chất lượng, đúng thực đơn và đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn.

Việc kiểm soát bữa ăn học đường phải được thực hiện từ lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến sơ chế, bảo quản, chế biến và cung cấp suất ăn. Ảnh: M.T

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm soát chất lượng, nguồn gốc nông sản, thực phẩm cung cấp cho cơ sở giáo dục; thúc đẩy xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, hóa chất độc hại.

Bộ Công Thương có trách nhiệm tăng kiểm tra thị trường, ngăn chặn thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm an toàn đưa vào trường học.

Đáng chú ý, Bộ Công an được yêu cầu đấu tranh, xử lý các vi phạm pháp luật về ATTP, trong đó có hành vi “cắt xén” khẩu phần, suất ăn học đường; đồng thời, xây dựng các kênh tiếp nhận tố giác, tin báo thông qua đường dây nóng, Zalo OA an ninh và ứng dụng VNeID.

Sẽ có quy định riêng về bữa ăn nội trú, bán trú

Chỉ thị số 33/CT-TTg cũng đặt ra lộ trình tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý. Thủ tướng giao Bộ Y tế trong quý III/2026 rà soát, hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý ATTP trong cơ sở giáo dục, nhất là đối với đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, nhà ăn, bếp ăn tập thể và căng tin.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao ban hành quy định về điều kiện, quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục, tăng trách nhiệm và sự chỉ đạo trực tiếp của UBND các cấp. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý IV/2026.

Ở cấp địa phương, UBND các tỉnh, thành phố phải ban hành văn bản chỉ đạo toàn diện về bảo đảm ATTP trong cơ sở giáo dục, phân công rõ nhiệm vụ và cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Thời hạn hoàn thành trong tháng 9-2026.