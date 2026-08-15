Nới trần học phí đại học: Sinh viên có thể đóng thêm bao nhiêu từ năm học 2026-2027?

(GLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất nâng mức học phí tối đa đối với trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên từ 2 lên 2,5 lần mức trần chung. Nếu được thông qua, dư địa tăng học phí của một số trường sẽ lớn hơn từ năm học 2026-2027.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập. Một trong những thay đổi đáng chú ý là đề xuất “nới” trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

Bộ GD&ĐT đề xuất nâng mức học phí tối đa đối với trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên từ 2 lên 2,5 lần mức trần chung. Ảnh minh họa: AI

Trần học phí có thể tăng từ 2 lên 2,5 lần

Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP hiện hành, trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được xác định học phí tối đa bằng 2 lần mức trần áp dụng với trường chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Trường tự bảo đảm cả chi thường xuyên và chi đầu tư được thu tối đa bằng 2,5 lần.

Dự thảo mới đề xuất áp dụng chung mức tối đa bằng 2,5 lần mức trần đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, nhóm trường hiện chỉ được áp dụng hệ số tối đa 2 lần sẽ có thêm dư địa tăng học phí. So với mức tối đa hiện hành của nhóm trường này, trần mới tương đương mức tăng 25%.

Chẳng hạn, năm học 2026-2027, mức trần đối với nhóm ngành Kinh doanh và quản lý, Pháp luật tại trường chưa tự bảo đảm chi thường xuyên là 1,79 triệu đồng/người học/tháng. Nếu áp dụng hệ số 2,5 lần, mức tối đa sẽ là khoảng 4,475 triệu đồng/tháng, thay vì 3,58 triệu đồng nếu áp dụng hệ số 2 lần.

Với nhóm Toán, thống kê, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật, công nghệ, sản xuất - chế biến, kiến trúc - xây dựng..., mức trần cơ sở là 2,09 triệu đồng/tháng. Theo hệ số 2,5, mức tối đa có thể lên 5,225 triệu đồng/tháng.

Nhóm Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, du lịch, khách sạn... có mức trần cơ sở 1,91 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tối đa khoảng 4,775 triệu đồng/tháng nếu áp dụng hệ số mới.

Tuy nhiên, đây là mức trần, không đồng nghĩa tất cả trường đại học công lập tự chủ sẽ đồng loạt tăng học phí lên mức này.

Răng - Hàm - Mặt có thể lên trần 3,5 triệu đồng/tháng

Một thay đổi khác đáng chú ý liên quan đến ngành Răng - Hàm - Mặt. Theo quy định hiện hành, năm học 2026-2027, Răng - Hàm - Mặt nằm cùng nhóm với Điều dưỡng - hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật y học, Y tế công cộng... với mức trần 2,66 triệu đồng/người học/tháng đối với trường công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Dự thảo đề xuất nâng trần ngành Răng - Hàm - Mặt lên 3,5 triệu đồng/tháng, ngang với Y khoa và Dược học. Ảnh minh họa: HIU

Dự thảo đề xuất nâng trần ngành Răng - Hàm - Mặt lên 3,5 triệu đồng/tháng, ngang với Y khoa và Dược học. Bộ GD&ĐT cho biết, việc điều chỉnh được đề xuất do đặc thù đào tạo chuyên sâu, chi phí thực hành và thực tập cao của ngành này.

Nếu đồng thời áp dụng hệ số tối đa 2,5 lần đối với trường tự bảo đảm chi thường xuyên, mức trần tính theo tháng của Răng - Hàm - Mặt có thể lên tới 8,75 triệu đồng/người học/tháng.

Thực tế, học phí khối sức khỏe tại nhiều trường đã tăng mạnh. Trường Đại học Dược Hà Nội dự kiến thu ngành Dược học 58 triệu đồng/năm học 2026-2027, tăng 30,4 triệu đồng so với năm 2025. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam dự kiến thu ngành Dược 56 triệu đồng/năm và Y khoa 58 triệu đồng/năm.

Đáng chú ý, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh dự kiến học phí ngành Răng - Hàm - Mặt lên tới 90 triệu đồng/năm, tăng 5,3 triệu đồng so với năm học 2025-2026.

Không phải ngành nào cũng tăng trần

Với các trường công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, dự thảo cơ bản giữ nguyên trần học phí năm học 2026-2027 đã được quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, ngoại trừ việc điều chỉnh đối với ngành Răng - Hàm - Mặt.

Theo đó, mức trần hiện hành năm học 2026-2027 dao động từ 1,71-3,5 triệu đồng/người học/tháng tùy lĩnh vực. Trong đó, Nghệ thuật thấp nhất với 1,71 triệu đồng; Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật cùng ở mức 1,79 triệu đồng; Khoa học sự sống và khoa học tự nhiên 1,93 triệu đồng; nhóm công nghệ - kỹ thuật 2,09 triệu đồng; Y khoa và Dược học cao nhất với 3,5 triệu đồng/tháng.

Ở chiều ngược lại, dự thảo cũng đề xuất mở rộng diện miễn học phí. Theo đó, sinh viên một số ngành, nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật, thể dục thể thao có thể được miễn học phí; người học chương trình trung học nghề cũng nằm trong diện đề xuất này.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, tác động về học phí từ năm học 2026-2027 sẽ không giống nhau giữa các nhóm sinh viên. Trong khi người học tại một số trường đại học công lập tự chủ có thể đối mặt với mức học phí cao hơn do trần được nới, một số nhóm ngành khác lại có cơ hội được bổ sung vào diện miễn học phí.